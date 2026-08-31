Estudiantes de Querecotillo conocieron cómo funciona la Ruta de Flagrancia

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Un total de 19 estudiantes de la Institución Educativa San Francisco de Chocán, del distrito de Querecotillo, participaron de la estrategia “Ruta de Flagrancia”, iniciativa impulsada por el Poder Judicial que busca fortalecer el conocimiento y la sensibilización de la ciudadanía sobre el funcionamiento de la justicia penal frente a la comisión de delitos flagrantes.

Los escolares fueron recibidos por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien destacó la importancia de acercar este sistema y explicó el trabajo que realizan los operadores de justicia para atender de manera oportuna los casos de flagrancia.

Como parte de la actividad, los estudiantes participaron de la escenificación de un caso de robo agravado, en la que se representó la intervención policial ante la comisión de un delito flagrante y las principales etapas que comprende el proceso inmediato.