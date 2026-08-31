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Hallan presunto explosivo frente a la Corte Superior de Justicia en Callao: cierran parte de la av. 2 de Mayo

Sujetos habrían dejado una bolsa con un presunto artefacto en el frontis de la sede judicial. La Policía restringió el tránsito parcialmente mientras se realizan las diligencias en la zona.

Callao: hallan presunto objeto explosivo en bolsa frente a la Corte Superior de Justicia
Callao: hallan presunto objeto explosivo en bolsa frente a la Corte Superior de Justicia | Difusión
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Un presunto objeto explosivo fue hallado este lunes 31 de agosto en el frontis de la Corte Superior de Justicia del Callao, ubicada en la avenida 2 de Mayo. De acuerdo con la información preliminar, sujetos habrían dejado una bolsa en los exteriores de la sede judicial.

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