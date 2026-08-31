Hallan presunto explosivo frente a la Corte Superior de Justicia en Callao: cierran parte de la av. 2 de Mayo

Callao: hallan presunto objeto explosivo en bolsa frente a la Corte Superior de Justicia | Difusión

Callao: hallan presunto objeto explosivo en bolsa frente a la Corte Superior de Justicia | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un presunto objeto explosivo fue hallado este lunes 31 de agosto en el frontis de la Corte Superior de Justicia del Callao, ubicada en la avenida 2 de Mayo. De acuerdo con la información preliminar, sujetos habrían dejado una bolsa en los exteriores de la sede judicial.

Noticia en desarrollo.