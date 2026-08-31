¿Buscas oportunidades académicas? Esta es la novedosa plataforma que reúne convocatorias y facilita postulaciones

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Las dificultades para encontrar convocatorias académicas llevó a un grupo de jóvenes peruanos a crear la plataforma KipuBecas, una herramienta que reúne oportunidades de estudio y facilita postulaciones para evitar que los estudiantes las descubran tarde, olviden las fechas límite o tengan dificultades para organizar sus inscripciones.

Dari Acuña, egresado de Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y uno de los promotores de esta iniciativa, explicó que la meta del programa digital es acompañar a los jóvenes desde que encuentran una oportunidad hasta que estén preparados para postular y aprovecharla.

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¿Cómo funciona la plataforma KipuBecas y qué programas de educación reúne?

La plataforma permite buscar y guardar oportunidades, así como organizar el proceso de postulación mediante el registro de tareas, documentos y notas. Los usuarios también pueden señalar en qué etapa se encuentran, desde el interés inicial y la preparación de documentos hasta la entrevista o espera de resultados, para así recibir alertas antes del vencimiento de las convocatorias guardadas.

Acuña señaló que cada oportunidad es verificada directamente en las páginas oficiales de las instituciones, revisando requisitos, beneficios, fechas límites y enlaces de postulación. Entre las alternativas que reúne la plataforma se encuentran programas de pregrado, intercambios, pasantías profesionales y de investigación, además de cursos, escuelas de verano, voluntariados, maestrías, doctorados, postdoctorados y fellowships.

Jóvenes peruanos detrás de iniciativa KipuBecas: esta es su próxima meta

El equipo de KipuBecas está integrado por Nathaly Dongo, Génesis Flores, Del Piero Flores y Dari Acuña, quienes participan en áreas como tecnología, producto, investigación, difusión y comunidad. Todos coincidieron en la necesidad de crear una plataforma que centralice la información sobre oportunidades académicas a partir de experiencias personales.

El proyecto de los jóvenes apunta ahora a ampliar su alcance más allá de la búsqueda de convocatorias. El equipo desarrolla workshops sobre oportunidades, preparación de documentos, creación de portafolios y desarrollo académico y profesional. Su próximo objetivo es incorporar nuevas convocatorias, fortalecer su página web, desarrollar una aplicación móvil y generar alianzas con universidades y organizaciones.