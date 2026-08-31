Adiós a la basura de cocina: China la convierte en proteína de alta calidad para animales y reduce calentamiento global

Científicos chinos desarrollaron un proceso que aprovecha los residuos de cocina para producir proteínas y aceites | Ilustración ChatGPT

Científicos chinos desarrollaron un proceso que aprovecha los residuos de cocina para producir proteínas y aceites | Ilustración ChatGPT

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Científicos de la Academia China de Ciencias desarrollaron un sistema de bioconversión que transforma residuos de cocina en proteínas unicelulares, ácidos grasos y ácido láctico. La innovación permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo energético asociado a los métodos tradicionales de eliminación de basura orgánica.

El equipo del Instituto de Biotecnología Industrial de Tianjin diseñó un proceso en dos etapas. Primero, los desechos alimentarios reciben un pretratamiento con microaireación o calor para producir ácidos orgánicos y mejorar su biodegradabilidad. Luego, el microorganismo marino Schizochytrium consume esos compuestos y los convierte en proteína microbiana y lípidos.

El estudio demostró que este organismo puede consumir el 90% de los ácidos orgánicos, como el láctico y el acético, en apenas 48 horas. Durante ese lapso sintetiza proteína unicelular y aceites intracelulares, moléculas precursoras necesarias en la fabricación de componentes celulares.

El sistema reduce emisiones y consumo de energía

Los métodos convencionales que permiten tratar la basura orgánica generan altas emisiones de carbono y recuperan pocos recursos. La tecnología china apunta a revertir esa lógica. Según la evaluación del equipo, el proceso disminuye la huella de carbono y el gasto energético, al tiempo que convierte desechos en productos de alto valor.

Tras la optimización, se espera obtener 258,23 kilogramos de ácidos orgánicos por cada tonelada de residuos de cocina. Esa cifra representa una mejora significativa frente a la incineración o el envío a rellenos sanitarios, prácticas que predominan en las grandes ciudades chinas.

La creciente demanda de proteínas de calidad en la ganadería y la acuicultura amplió la brecha de suministro. Este sistema ofrece una alternativa con la cual cerrar ese ciclo productivo con materiales que hoy terminan en la basura.

Proteína unicelular reemplaza a la harina de pescado

Uno de los productos resultantes puede emplearse como ingrediente proteico en alimentos para animales acuáticos y terrestres. Sustituye a fuentes tradicionales como la harina de pescado o la harina de soja, cuya producción genera presión sobre los ecosistemas marinos y los suelos agrícolas.

Los lípidos sintetizados por Schizochytrium contienen ácido docosahexaenoico, conocido como DHA, y otros ácidos grasos poliinsaturados. Esos compuestos tienen aplicaciones en alimentos funcionales, suplementos nutricionales y aditivos para piensos.

La idea central de la técnica consiste en descomponer la basura orgánica y convertirla en alimento de microorganismos. Después, estos se nutren del sustrato y producen proteínas y aceites con valor comercial.

En el futuro, los investigadores esperan que la tecnología se implemente en aplicaciones reales. La meta es transformar los residuos alimentarios difíciles de gestionar en nuevos recursos y contribuir al avance de una economía circular verde y sostenible.