Trujillana es la única mujer peruana en obtener una de las becas más competitivas del mundo en 2026

La convocatoria de 2026 recibió un récord de 12,922 postulaciones, y solo 189 profesionales fueron elegidos. Foto: difusión.

La convocatoria de 2026 recibió un récord de 12,922 postulaciones, y solo 189 profesionales fueron elegidos. Foto: difusión.

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María de Fátima Aldave León, abogada trujillana egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se convirtió en la única mujer peruana seleccionada para recibir la Swedish Institute Scholarship for Global Professionals (SISGP) 2026, una de las becas más competitivas y prestigiosas del mundo, otorgada por el Gobierno de Suecia a profesionales con un destacado perfil académico, liderazgo e impacto social.

La edición 2026 registró la convocatoria más grande en la historia del programa, con 12 922 postulaciones provenientes de países elegibles. De ese total, solo 189 profesionales fueron seleccionados, lo que representa una tasa de aceptación cercana al 1,5 %. Entre ellos, únicamente tres peruanos obtuvieron la beca, siendo Aldave León la única mujer peruana en alcanzar este reconocimiento.

La beca financia el 100 % de los estudios de maestría, cubre los gastos de manutención mensual, brinda un apoyo económico para el viaje internacional y otorga acceso a una exclusiva red global de líderes impulsada por el Instituto Sueco.

Gracias a este logro, la joven trujillana realizará una maestría en Desarrollo Sostenible en la Universidad de Uppsala, una de las instituciones académicas más reconocidas de Europa. Su selección reconoce una trayectoria que combina excelencia académica, experiencia profesional, liderazgo y compromiso con el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

Este reconocimiento posiciona a Trujillo y al Perú en uno de los programas de becas más selectivos del mundo, convirtiendo a María de Fátima en un referente para las nuevas generaciones de jóvenes que aspiran a acceder a oportunidades académicas de nivel internacional.