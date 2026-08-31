Óscar Arriola evita responder a la prensa por la masacre y secuestro de empresario en Trujillo

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El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, evitó responder a la prensa este lunes 31 de agosto sobre la masacre y el secuestro de un empresario minero ocurrido la madrugada del domingo en Trujillo, tras participar en una reunión con autoridades de La Libertad.

El jefe policial acudió a la sede del Gobierno Regional junto al director de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo, para abordar las investigaciones por el ataque que dejó cuatro personas asesinadas y al empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla secuestrado. En el encuentro también participaron la gobernadora regional Johana Cabrera y el alcalde de Trujillo, Mario Reyna.

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Al término de la reunión, los periodistas intentaron obtener declaraciones cuando se dirigía hacia su vehículo oficial. Según imágenes difundidas por el medio local Macronorte.pe, salió de la sede con el gesto de quien atendía una llamada telefónica y evitó responder las preguntas sobre el caso y los pedidos de distintas bancadas para que renuncie al cargo.

Arriola se retira sin declaraciones

Mientras Arriola evitó pronunciarse, Revoredo sí atendió brevemente a los medios y afirmó que los responsables del ataque “caen porque caen”, sin brindar mayores detalles sobre las diligencias ni sobre la búsqueda del empresario secuestrado.

Horas antes de la visita, el jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza, informó que la Policía había detenido a presuntos implicados en el caso y adelantó que las autoridades brindarían mayores detalles durante las siguientes horas. Hasta entonces, las diligencias se concentraban en ubicar a Lara Tantaquilla y esclarecer la participación de los involucrados.

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Crece presión para la salida de Arriola

Tras los hechos registrados en Trujillo, las bancadas de Renovación Popular, Juntos por el Perú y Ahora Nación se sumaron a los pedidos para que Óscar Arriola deje la comandancia general de la PNP. Ahora Nación exigió su renuncia, mientras Renovación Popular cuestionó la falta de resultados en la lucha contra la inseguridad.

Por su parte, la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley para modificar el Decreto Legislativo 1267 e incorporar la pérdida de idoneidad como una nueva causal que permita cesar al comandante general antes de cumplir los dos años previstos para el cargo. La propuesta contempla, entre otros supuestos, una grave afectación de la eficacia operativa, negligencia en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento reiterado de las políticas de seguridad ciudadana.

Sin embargo, la Ley 31570 establece actualmente causales específicas para retirar al comandante general de la PNP antes de concluir su periodo, lo que limita las opciones para una remoción inmediata. Bajo el marco vigente, Arriola podría permanecer en el cargo hasta 2027, mientras las bancadas que cuestionan su continuidad mantienen sus pedidos para que deje la institución.