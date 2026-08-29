Delincuentes hacen forado y roban más de S/50.000 en casa de cambio de avenida Habich

Delincuentes roban más de S/50.000 de casa de cambio en San Martín de Porres | Foto: Tiktok

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Un grupo de delincuentes habría robado más de S/50.000 de una casa de cambio ubicada en la cuadra 4 de la avenida Eduardo de Habich, en San Martín de Porres, durante la madrugada del sábado 29 de agosto. Según información preliminar, los sujetos aprovecharon la distribución del edificio para abrir un forado que les permitió llegar al local.

El propietario, cuyo negocio funciona desde hace más de 20 años, señaló que nunca antes había afrontado un robo de estas características. "Se aproxima unos 50.000 soles. Sin capital de trabajo no puedo hacer nada", declaró a Exitosa, mientras solicitó a las autoridades identificar y capturar a los responsables.

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Ingreso por el edificio

Según las primeras indagaciones, los sujetos habrían vulnerado las chapas de una notaría ubicada en el segundo piso del edificio. Desde ese espacio habrían utilizado herramientas para abrir un forado hacia la casa de cambio. Otra versión recogida señala que los delincuentes se habrían ocultado previamente en un gimnasio del tercer piso.

El inmueble alberga otros establecimientos y se encuentra en una zona comercial, por lo que las cámaras de los negocios cercanos podrían aportar información sobre los movimientos de los implicados.

Retiraron memorias de cámaras

Los delincuentes también habrían manipulado las cámaras de seguridad que protegían el inmueble y retirado las memorias de los equipos.

El lugar se encuentra a una cuadra y media de la comisaría de San Martín y cerca de un puesto de Serenazgo de Auxilio Rápido. Pese a la presencia de estos puntos de seguridad, los sujetos lograron escapar.

La Policía y el Ministerio Público deberán realizar las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del robo y determinar responsabilidades.