Delincuentes hacen forado y roban más de S/50.000 en casa de cambio de avenida Habich
Los sujetos habrían ingresado durante la madrugada a un edificio de San Martín de Porres y abierto un forado para acceder al establecimiento. También vulneraron las cámaras de seguridad y retiraron sus memorias.
- Temblor hoy viernes 28 de agosto en Perú: último sismo, epicentro y magnitud, según IGP
- Estación Central del Metropolitano al límite: pasajeros esperan hasta una hora por buses y pronto llegará la Línea 2
Un grupo de delincuentes habría robado más de S/50.000 de una casa de cambio ubicada en la cuadra 4 de la avenida Eduardo de Habich, en San Martín de Porres, durante la madrugada del sábado 29 de agosto. Según información preliminar, los sujetos aprovecharon la distribución del edificio para abrir un forado que les permitió llegar al local.
El propietario, cuyo negocio funciona desde hace más de 20 años, señaló que nunca antes había afrontado un robo de estas características. "Se aproxima unos 50.000 soles. Sin capital de trabajo no puedo hacer nada", declaró a Exitosa, mientras solicitó a las autoridades identificar y capturar a los responsables.
TE RECOMENDAMOS
ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA
PUEDES VER: Cinestar cierra su emblemática sede en Breña tras 20 años y anuncia su última función este 28 de agosto
Ingreso por el edificio
Según las primeras indagaciones, los sujetos habrían vulnerado las chapas de una notaría ubicada en el segundo piso del edificio. Desde ese espacio habrían utilizado herramientas para abrir un forado hacia la casa de cambio. Otra versión recogida señala que los delincuentes se habrían ocultado previamente en un gimnasio del tercer piso.
El inmueble alberga otros establecimientos y se encuentra en una zona comercial, por lo que las cámaras de los negocios cercanos podrían aportar información sobre los movimientos de los implicados.
Retiraron memorias de cámaras
Los delincuentes también habrían manipulado las cámaras de seguridad que protegían el inmueble y retirado las memorias de los equipos.
El lugar se encuentra a una cuadra y media de la comisaría de San Martín y cerca de un puesto de Serenazgo de Auxilio Rápido. Pese a la presencia de estos puntos de seguridad, los sujetos lograron escapar.
La Policía y el Ministerio Público deberán realizar las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del robo y determinar responsabilidades.