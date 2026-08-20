Caen Los Patrones del Cupo en SMP: red criminal estaría detrás de extorsiones a la empresa Z Bus

Banda estaría detrás de atentados y extorsiones en Lima Norte | Foto: PNP

Banda estaría detrás de atentados y extorsiones en Lima Norte | Foto: PNP

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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a siete presuntos integrantes de Los Patrones del Cupo, red criminal que estaría detrás de las extorsiones a la empresa de transporte interprovincial Z Bus y otros atentados recientes en Lima Norte. La intervención se produjo en un inmueble del jirón Piura, en el distrito de San Martín de Porres.

Entre los detenidos se encuentran el presunto cabecilla, Joao Castañeda Barrientos (24), alias Rushian, además de Axel Romero Díaz (24), Jimmy Bocanegra Carrasco (22), Rodrigo Díaz Sosa (24), Emanuel Sánchez Sánchez (18), Christopher Nieto Yauri (19) y el menor F.V.M. (17). Varios de ellos registran antecedentes y requisitorias por robo agravado y tráfico ilícito de drogas, según la PNP.

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Parte de los integrantes de Los Patrones del Cupo

Arsenal usado contra trabajadores

Durante la intervención, la Policía incautó dos armas de fuego abastecidas, cuatro explosivos, municiones, ocho teléfonos celulares y dos vehículos. Según las investigaciones preliminares, estos elementos eran utilizados para amedrentar a comerciantes, transportistas y mototaxistas de San Martín de Porres, Los Olivos y el Callao.

De acuerdo con la información policial, esta red se dedicaba al cobro sistemático de cupos mediante vigilancias previas, amenazas de muerte y ataques armados. Además, se les atribuye la participación en el reciente atentado a la chicharronería Perolito, extorsiones a la empresa Z Bus y dos homicidios ocurridos en julio.

Los detenidos y los materiales incautados fueron puestos a disposición de las unidades especializadas para continuar con las investigaciones de ley correspondientes.