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Dictan 14 meses de prisión preventiva a policías por reemplazar cocaína incautada con bloques de yeso

La investigación señala que los agentes, involucrados en el tráfico ilícito de drogas, podrían enfrentarse a penas de hasta 27 años si se prueba su culpabilidad en el caso.

Cuatro agentes de la Policía investigados por tráfico ilícito de drogas y cohecho pasivo propio en Tacna
Cuatro agentes de la Policía investigados por tráfico ilícito de drogas y cohecho pasivo propio en Tacna | Foto: composición LR/difusión
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Cuatro agentes del Área Antidrogas de Tacna cumplirán 14 meses de prisión preventiva tras ser investigados por presuntamente sustituir 40 paquetes de cocaína incautada por bloques elaborados con yeso. La investigación les atribuye los delitos de tráfico ilícito de drogas agravado y cohecho pasivo propio.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna declaró fundado el requerimiento contra el alférez F. H. H.; los suboficiales de segunda E. S. C. y M. P. M.; y el suboficial de tercera J. M. S. Todos laboraban en el Área Antidrogas de Tacna.

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La medida se dictó luego de cuatro sesiones de audiencia, en las que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna presentó elementos de convicción que vincularían a los agentes con la presunta alteración de la evidencia. M. P. M. también afronta una investigación por tenencia ilegal de municiones de uso militar y policial.

Fiscalía sostiene que sustituyeron 40 paquetes de droga

Según la investigación, el caso se remonta a octubre de 2025, cuando la Policía incautó 105 paquetes de alcaloide de cocaína durante un operativo a un vehículo. La Fiscalía sostiene que, durante la custodia de la droga, los investigados habrían abierto las cajas que contenían el cargamento y sustituido 40 paquetes tipo ladrillo por bloques de yeso.

Para sustentar su pedido de prisión preventiva, el equipo fiscal presentó informes químicos elaborados por laboratorios de Lima, pericias forenses digitales sobre las diferencias entre los paquetes y datos obtenidos de los celulares incautados a los investigados.

Entre los elementos incorporados al caso también figura un audio entregado por un testigo protegido, que contendría información sobre las funciones que habrían cumplido los policías en los hechos investigados.

De acuerdo con la Fiscalía, los cuatro agentes podrían enfrentar penas de hasta 27 años de prisión por el concurso de los delitos que se les atribuye, en caso se acredite su responsabilidad penal.

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