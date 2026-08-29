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San Marcos realizará simulacro presencial de admisión 2027-I: cronograma, pago en Págalo.pe y fecha límite de registro

El simulacro permitirá a los futuros postulantes familiarizarse con el examen oficial, revisar sus conocimientos y ajustar su estrategia de estudio de cara al proceso de admisión a San Marcos.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) programará un simulacro presencial los días 19 y 20 de setiembre de 2026, dirigido a postulantes del proceso de Admisión 2027-I.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) programará un simulacro presencial los días 19 y 20 de setiembre de 2026, dirigido a postulantes del proceso de Admisión 2027-I. | Foto: Andina/Composición LR
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizará los días 19 y 20 de setiembre de 2026 un simulacro presencial dirigido a los postulantes que se preparan para el proceso de Admisión 2027-I. La actividad busca que los participantes conozcan con anticipación la estructura de la evaluación, midan sus conocimientos y se familiaricen con condiciones similares a las del examen oficial.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 14 de setiembre de 2026. Para participar, los interesados deberán efectuar un pago de S/ 100 y completar posteriormente el registro correspondiente en la plataforma de admisión de San Marcos. Al finalizar el procedimiento, recibirán un código que acreditará su participación en el simulacro presencial.

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Simulacro San Marcos 2027-I: fechas, plazo de inscripción y costo para participar

La UNMSM programó la evaluación para el sábado 19 y domingo 20 de setiembre, fechas en las que los futuros postulantes podrán poner a prueba el nivel de preparación alcanzado antes de rendir el examen oficial de admisión. El registro deberá completarse, como máximo, hasta el lunes 14 de setiembre.

El costo establecido para participar es de S/ 100. La universidad indicó que esta actividad permitirá a los inscritos revisar de manera práctica cómo se desarrolla una prueba de admisión, además de reconocer qué materias necesitan una mayor dedicación durante las semanas previas al proceso 2027-I. También podrán evaluar cómo distribuyen el tiempo disponible para responder las preguntas planteadas durante la jornada.

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Cómo pagar los S/ 100 en Págalo.pe y registrar la inscripción en la UNMSM

El primer paso consiste en cancelar el derecho de participación en el Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe. Para realizar la operación, los postulantes deberán utilizar el código 9517 correspondiente al simulacro. Una vez efectuado el pago, será necesario registrar la información de la operación y los datos personales en el portal de admisión de la UNMSM.

Después de completar correctamente este procedimiento, el sistema entregará un código de participación. Este registro deberá realizarse dentro del periodo habilitado por la universidad para asegurar la incorporación del postulante al simulacro presencial. La institución recomienda culminar todas las etapas antes del cierre de inscripciones establecido para el 14 de setiembre.

Además de conocer la dinámica de la prueba, el simulacro permitirá a los participantes detectar fortalezas y errores durante su preparación. La evaluación también servirá para establecer nuevas prioridades de estudio y ajustar la estrategia con la que enfrentarán posteriormente el examen de admisión 2027-I de San Marcos.

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