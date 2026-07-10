HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Rospigliosi y el nuevo Congreso van por los derechos humanos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

San Marcos sin fecha para elecciones a días del fin del mandato de la rectora Jeri Ramón: ''Exigimos respeto''

Organizaciones estudiantiles y docentes exigen que la sucesión de autoridades se realice conforme a la Ley Universitaria. Advierten que la ONPE no brindará asistencia técnica para los comicios hasta después de las elecciones regionales y municipales de 2026.

A menos de tres semanas del fin del mandato de la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, no hay cronograma para elegir nuevas autoridades, generando inquietud en la comunidad universitaria.
A menos de tres semanas del fin del mandato de la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, no hay cronograma para elegir nuevas autoridades, generando inquietud en la comunidad universitaria. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

A menos de tres semanas de que concluya el mandato de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón Ruffner, la casa de estudios aún no cuenta con un cronograma para elegir a sus nuevas autoridades.

La situación ha generado cuestionamientos de organizaciones estudiantiles y movimientos docentes, que exigen el cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley Universitaria para garantizar una transición institucional.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

El periodo de la rectora y de los vicerrectores culmina el próximo 25 de julio, fecha a partir de la cual, según la Ley N.º 32418, que modificó la Ley Universitaria N.º 30220, debe asumir de manera interina el decano con mayor antigüedad en la categoría de docente principal. Su principal función será garantizar la continuidad de la gestión y convocar al proceso electoral para renovar el rectorado.

PUEDES VER: Descubren el nuevo balcón más largo del Perú: mide 110 metros y supera al de la histórica Casona Calvetti

lr.pe

FUSM se pronuncia

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) señaló que el mandato de las actuales autoridades tiene una fecha de término establecida por ley y rechazó cualquier posibilidad de extender dicho periodo. El gremio estudiantil también indicó que meses atrás expresó su oposición al proyecto de ley que planteaba permitir la reelección de rectores, iniciativa que finalmente no fue debatida en el Pleno del Congreso.

Asimismo, la FUSM ha planteado que las próximas elecciones universitarias se desarrollen de manera presencial y que se reduzca la valla electoral para la representación estudiantil, con el objetivo de promover una mayor participación del alumnado.

En la misma línea, distintos colectivos de docentes señalaron que la renovación de autoridades debe realizarse con respeto a los plazos legales. La docente e integrante del movimiento Concertación por San Marcos, Gisella Orjeda, sostuvo que el cumplimiento del mandato y del mecanismo de sucesión "constituyen una garantía para preservar la institucionalidad de la universidad".

Asimismo, exhortó a que el proceso electoral se lleve a cabo con transparencia y dentro de los plazos establecidos. "Exigimos el respeto al marco legal vigente, la transparencia en el proceso electoral y el cumplimiento de los plazos establecidos para garantizar una transición democrática", manifestó.

PUEDES VER: Amago de incendio en el último piso del hotel Sheraton movilizó cinco unidades de bomberos y evacuación de huéspedes

lr.pe

ONPE no brindará asistencia técnica

A la incertidumbre sobre el proceso electoral se suma la respuesta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que informó a la UNMSM que, por el momento, no podrá brindar asistencia técnica mediante sus plataformas tecnológicas para la organización de elecciones internas.

Según comunicó el organismo electoral, la suspensión de este servicio responde a que sus recursos se encuentran destinados a la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, por lo que no atenderá solicitudes relacionadas con herramientas como el Voto Electrónico No Presencial (VENP) y el módulo Eva Comité hasta que concluya dicho proceso.

Este escenario deja a la universidad sin un cronograma definido para la elección de nuevas autoridades, pese a la cercanía del vencimiento del mandato rectoral, lo que ha incrementado los pedidos para que se respete el procedimiento de sucesión previsto en la legislación universitaria.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Toman la Facultad de Derecho de la San Marcos: estudiantes exigen la tacha docente y destitución del director de escuela

Toman la Facultad de Derecho de la San Marcos: estudiantes exigen la tacha docente y destitución del director de escuela

LEER MÁS
Un pago de S/ 3.500 terminó en una multa contra la Universidad San Marcos: Indecopi sancionó a la institución por fallas en la acreditación docente

Un pago de S/ 3.500 terminó en una multa contra la Universidad San Marcos: Indecopi sancionó a la institución por fallas en la acreditación docente

LEER MÁS
Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chofer es asesinado y sicarios son atropellados por compañero de la víctima durante su fuga en Carabayllo

Chofer es asesinado y sicarios son atropellados por compañero de la víctima durante su fuga en Carabayllo

LEER MÁS
Amago de incendio en el último piso del hotel Sheraton movilizó cinco unidades de bomberos y evacuación de huéspedes

Amago de incendio en el último piso del hotel Sheraton movilizó cinco unidades de bomberos y evacuación de huéspedes

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 8 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 8 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima anuncia extensión de carreras: estos son los nuevos horarios en julio

Línea 1 del Metro de Lima anuncia extensión de carreras: estos son los nuevos horarios en julio

LEER MÁS
Corte de luz masivo en Lima y Callao este 9 y 10 de julio: revisa horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

Corte de luz masivo en Lima y Callao este 9 y 10 de julio: revisa horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025