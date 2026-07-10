A menos de tres semanas del fin del mandato de la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, no hay cronograma para elegir nuevas autoridades, generando inquietud en la comunidad universitaria. | Composición LR

A menos de tres semanas del fin del mandato de la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, no hay cronograma para elegir nuevas autoridades, generando inquietud en la comunidad universitaria. | Composición LR

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A menos de tres semanas de que concluya el mandato de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón Ruffner, la casa de estudios aún no cuenta con un cronograma para elegir a sus nuevas autoridades.

La situación ha generado cuestionamientos de organizaciones estudiantiles y movimientos docentes, que exigen el cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley Universitaria para garantizar una transición institucional.

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El periodo de la rectora y de los vicerrectores culmina el próximo 25 de julio, fecha a partir de la cual, según la Ley N.º 32418, que modificó la Ley Universitaria N.º 30220, debe asumir de manera interina el decano con mayor antigüedad en la categoría de docente principal. Su principal función será garantizar la continuidad de la gestión y convocar al proceso electoral para renovar el rectorado.

FUSM se pronuncia

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) señaló que el mandato de las actuales autoridades tiene una fecha de término establecida por ley y rechazó cualquier posibilidad de extender dicho periodo. El gremio estudiantil también indicó que meses atrás expresó su oposición al proyecto de ley que planteaba permitir la reelección de rectores, iniciativa que finalmente no fue debatida en el Pleno del Congreso.

Asimismo, la FUSM ha planteado que las próximas elecciones universitarias se desarrollen de manera presencial y que se reduzca la valla electoral para la representación estudiantil, con el objetivo de promover una mayor participación del alumnado.

En la misma línea, distintos colectivos de docentes señalaron que la renovación de autoridades debe realizarse con respeto a los plazos legales. La docente e integrante del movimiento Concertación por San Marcos, Gisella Orjeda, sostuvo que el cumplimiento del mandato y del mecanismo de sucesión "constituyen una garantía para preservar la institucionalidad de la universidad".

Asimismo, exhortó a que el proceso electoral se lleve a cabo con transparencia y dentro de los plazos establecidos. "Exigimos el respeto al marco legal vigente, la transparencia en el proceso electoral y el cumplimiento de los plazos establecidos para garantizar una transición democrática", manifestó.

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ONPE no brindará asistencia técnica

A la incertidumbre sobre el proceso electoral se suma la respuesta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que informó a la UNMSM que, por el momento, no podrá brindar asistencia técnica mediante sus plataformas tecnológicas para la organización de elecciones internas.

Según comunicó el organismo electoral, la suspensión de este servicio responde a que sus recursos se encuentran destinados a la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, por lo que no atenderá solicitudes relacionadas con herramientas como el Voto Electrónico No Presencial (VENP) y el módulo Eva Comité hasta que concluya dicho proceso.

Este escenario deja a la universidad sin un cronograma definido para la elección de nuevas autoridades, pese a la cercanía del vencimiento del mandato rectoral, lo que ha incrementado los pedidos para que se respete el procedimiento de sucesión previsto en la legislación universitaria.