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Cae en Lima R-15, presunto cabecilla del Tren de Aragua en Chile

Ibelmery Colina era buscado por secuestro y extorsión. Tenía una orden de detención y fue atrapado en San Martín de Porres durante una operación conjunta entre la BIPE-Chile, la PNP y agentes del FBI de los Estados Unidos.

R-15 fue capturado en San Martín de Porres con apoyo del FBI.
R-15 fue capturado en San Martín de Porres con apoyo del FBI.
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Una operación conjunta de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de Chile, el FBI y la Policía Nacional del Perú permitió capturar en Lima a Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15, sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal transnacional el Tren de Aragua, en Chile.

Fue sorprendido en San Martín de Porres y según se informó, registraba una orden de detención vigente por los delitos de secuestro y extorsión en el hermano país del sur.

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De acuerdo con las investigaciones, estaría vinculado al secuestro de un ciudadano ocurrido en mayo de 2026, además de administrar el inmueble utilizado como lugar de cautiverio e impartir instrucciones a otros presuntos integrantes del grupo criminal.

Miembros del grupo EESCCOT de la Dirección Nacional de Investigación Criminal no le dieron tiempo para escapar gracias a los informes de inteligencia de la BIPE y el Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos con el que Perú firmó un acuerdo de cooperación para formar un equipo especial conjunto enfocado en combatir el crimen organizado transnacional.

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Según indicó el embajador de EEUU en Perú, el acuerdo ofrece asistencia profesional, entrenamiento especializado, logística y tecnología de punta.

La unidad busca golpear redes de extorsión, sicariato, tráfico ilícito y bandas internacionales como el Tren de Aragua.

Así, agentes del FBI ya operan desde el mes pasado de manera coordinada en territorio peruano junto al grupo especial GRECCO de la PNP.

Hace unos días, el FBI y la PNP realizaron una operación conjunta en Cieneguilla, donde capturaron a Luis Díaz Cerezo, alias 'Chacal', otro presunto mando de la red criminal transnacional El Tren de Aragua.

Alias 'Chacal' cayó junto a otros cinco ciudadanos venezolanos en un inmueble de Cieneguilla. La investigación inició tras el análisis de un celular incautado en Nueva York.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que la coordinación con agencias estadounidenses también apoyó la liberación de un ciudadano colombiano secuestrado en Santa Anita.

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