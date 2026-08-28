Oficial de la PNP atropella y mata a joven estudiante de odontología en Los Olivos: "Se dio a la fuga"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una joven estudiante de Odontología falleció tras ser atropellada por un motociclista cuando estaba por llegar a su universidad, en el distrito Los Olivos. La familia de la víctima denuncia que el conductor responsable sería el oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Edson Reyes Calderón, quien habría intentado darse a la fuga tras cometer el accidente en su día de franco.

Antero Vélez, padre de la víctima de 18 años, señaló a Latina que la unidad particular no contaba con SOAT, placa ni brevete para circular. Ante la falta de esta documentación, aseguró que tuvieron que asumir los gastos médicos. El agente se encuentra detenido en la comisaría de San Miguel mientras se desarrollan las diligencias.

TE RECOMENDAMOS ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

Joven falleció tras ser atropellada por policía

El accidente que acabó con la vida de Valery ocurrió el miércoles 26 de agosto al mediodía y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, se observa que la joven intentaba cruzar una vía ubicada cerca de su centro de estudios cuando fue embestida de manera abrupta por el motociclista.

A raíz del accidente, el vehículo salió desprendido y la víctima quedó tendida en la autopista. La afectada fue auxiliada por sus compañeros y llevada a un centro de salud, pero falleció al día siguiente debido a las graves lesiones. El efectivo presuntamente implicado habría intentado darse a la fuga tras lo ocurrido, según alertó Vélez.

Familia denuncia irregularidades en el proceso

El padre de la joven aseguró que el vehículo implicado no contaba con SOAT, placa ni brevete. La familia, agregó, tuvo que tramitar una denuncia para activar el SIS y amortiguar los gastos. “Se activó, pero no te cubre el 100%. Hemos gastado un promedio de más de seis mil soles en insumos y materiales para operarla”, afirmó.

Vélez también denunció que los familiares del policía implicado solo le brindaron S/1.000, pero luego desaparecieron y ya no se hacen cargo del caso. Además, aseguró que el efectivo habría sido detenido con retraso y solo cuando la familia lo descubrió, un día después del siniestro, realizando aparentes gestiones en la comisaría de San Miguel. “Han esperado a ver qué pasa, si mi hija se recupera para ver qué hacer y eso está mal”, señaló.