GORE Madre de Dios perdió más de medio millón de soles en obra incompleta que ahora está paralizada

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La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/525.197,61 en la obra de mejoramiento y ampliación de la capacidad del puesto de Salud Iñapari, a cargo del Gobierno Regional (GORE) de Madre de Dios, que debía beneficiar a pobladores del distrito de Iñapari, en la provincia de Tahuamanu.

Según el organismo, la afectación se ocasionó por el pago de partidas no ejecutadas y parcialmente ejecutadas, las cuales tampoco se ajustaban a las especificaciones del expediente técnico, así como por la inaplicación de penalidad al supervisor de la obra. La obra, cuyo valor actual es de S/20.008.738,78, se encuentra paralizada hasta gestionar el presupuesto para su reactivación. Cuatro funcionarios fueron hallados presuntamente responsables por los hechos.

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Hallazgos de la Contraloría

Durante la evaluación, el ente detectó que los supervisores de Contratos de Obra y los subgerentes de Supervisión y Liquidación de Obras del GORE de Madre de Dios dieron conformidad y tramitaron el pago total de siete valorizaciones de obra. Estos desembolsos contemplaban partidas no ejecutadas y parcialmente ejecutadas, presentadas por el contratista ejecutor y con opinión favorable del supervisor de obra, que no se ajustaban a las especificaciones del expediente técnico.

Asimismo, se identificó el trámite del pago total de cinco valorizaciones de supervisión que fueron presentadas por el contratista supervisor, que también contemplaban partidas no ejecutadas y parcialmente ejecutadas, sin informar sobre la aplicación de las penalidades correspondientes.

Vulneración de normativas

Para la Contraloría, esta situación transgredió la normativa establecida en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y las Bases Integradas del Procedimiento de Selección de Licitación Pública n.° 002-2022-GOREMAD/CS-1.

También se infringió el contrato n.° 010-2022-GOREMAD/GGR, que tiene por objeto la ejecución de la obra, y el contrato n.° 012-2022-GOREMAD de supervisión de la obra, que establece penalidades por valorizar obras y/o metrados no ejecutados.

De igual forma, la auditoría advirtió la falta de una normativa interna en el GORE Madre de Dios que regule y estandarice el seguimiento, monitoreo y mecanismos de control en la ejecución y supervisión de obras en la modalidad por contrata, así como la designación de los responsables de estas actividades, lo que generó la aprobación, conformidad y pago de partidas parcialmente y no ejecutadas.

Cuatro funcionarios serían responsables

A raíz de estos hechos, la supervisión determinó la presunta responsabilidad civil en cuatro funcionarios públicos del Gobierno Regional de Madre de Dios y recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría iniciar las acciones civiles contra los servidores comprendidos en los hechos irregulares. Además, al titular del GORE se le encargó adoptar ocho acciones a fin de mejorar la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de decisiones y el manejo de sus recursos.