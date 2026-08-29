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Estación Ricardo Palma del Metropolitano suspende atención por invasión de abejas: rescatistas intervienen la zona

Rescatistas especializados llevarán a cabo el retiro seguro del enjambre antes de reabrir la estación del Metropolitano. La ATU garantiza la seguridad de las personas que utilizan este servicio.

La estación Ricardo Palma del Metropolitano cerró temporalmente por un enjambre de abejas en la zona, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
La estación Ricardo Palma del Metropolitano cerró temporalmente por un enjambre de abejas en la zona, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). | Foto: Andina/Roger García
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La estación Ricardo Palma del Metropolitano suspendió temporalmente su atención debido a la presencia de un enjambre de abejas en la zona. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre esta medida preventiva a través de su cuenta oficial de X, con el objetivo de proteger a los pasajeros y al personal que trabaja en el lugar.

La entidad recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias mientras se desarrollan las labores correspondientes. La estación permanecerá fuera de servicio hasta que culminen las acciones de seguridad y la ATU confirme que existen condiciones para retomar la atención.

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Rescatistas especializados retirarán el enjambre antes de reabrir la estación Ricardo Palma

Personal especializado en rescate realizará el retiro seguro de las abejas presentes en la zona. La intervención busca evitar riesgos para las personas que utilizan este punto del Metropolitano y para los trabajadores de la ATU durante las labores.

La autoridad de transporte precisó que comunicará oportunamente, también mediante sus canales oficiales, cuándo la estación Ricardo Palma volverá a estar operativa. Mientras continúe el cierre temporal, los pasajeros deberán considerar esta suspensión al momento de organizar sus desplazamientos.

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