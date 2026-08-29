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Condenan a sujeto por extorsionar a su expareja con difundir videos íntimos en La Libertad: deberá pagar S/8.000 de reparación civil

El sentenciado deberá pagar S/8.000 como reparación civil a la víctima y S/1.412,50 en días multa. La Fiscalía de Ciberdelincuencia dirigió la investigación que evidenció el chantaje sexual.

La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Ciberdelincuencia investigó el caso, que reveló delitos de chantaje sexual y agresiones contra mujeres tras la ruptura de la pareja.
La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Ciberdelincuencia investigó el caso, que reveló delitos de chantaje sexual y agresiones contra mujeres tras la ruptura de la pareja. | Foto: difusión
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Un hombre fue condenado en La Libertad a cuatro años y siete meses de prisión suspendida, luego de admitir que utilizó videos íntimos para amenazar a su expareja y presionarla con el propósito de mantener encuentros sexuales. El sentenciado también deberá pagar S/8.000 como reparación civil a favor de la víctima y S/1.412,50 correspondientes a días multa.

El caso estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Ciberdelincuencia de La Libertad, liderada por el fiscal provincial Lenin Josmel Araujo Cabanillas. La investigación, dirigida por el fiscal adjunto Magdiel Zurita Melendrez, permitió obtener una condena por chantaje sexual, difusión de contenido sexual y agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.

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Amenazó a su expareja con difundir videos íntimos para exigirle encuentros sexuales

La víctima y el condenado habían mantenido anteriormente una relación sentimental, periodo durante el cual ambos registraron de forma consentida momentos de intimidad. Sin embargo, después de la ruptura, el hombre empleó ese material para ejercer presión sobre su expareja. Según la investigación fiscal, la amenazaba con compartir los videos con personas de su entorno si no accedía a mantener nuevos encuentros íntimos.

La situación continuó el 20 de agosto de 2026, cuando el sujeto volvió a comunicarse con la joven y le enseñó capturas de los registros que todavía conservaba. Ese día reiteró las amenazas y exigencias e incluso envió una imagen procedente de uno de los videos a la actual pareja de la agraviada. Posteriormente, durante un encuentro entre ambos, la víctima comprobó que el material seguía almacenado y el hombre la agredió, causándole lesiones.

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El caso, liderado por la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Ciberdelincuencia, incluye delitos de chantaje sexual y agresiones contra mujeres.

El caso, liderado por la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Ciberdelincuencia, incluye delitos de chantaje sexual y agresiones contra mujeres.

Condenado deberá eliminar el material íntimo y cumplir estrictas reglas de conducta

Durante el proceso judicial, el acusado reconoció su responsabilidad en los tres delitos atribuidos y decidió acogerse a la terminación anticipada. Como resultado del acuerdo, recibió una pena de cuatro años y siete meses de prisión suspendida, sujeta durante cuatro años al cumplimiento de reglas de conducta establecidas para el caso.

Entre las disposiciones impuestas se encuentra restablecer su teléfono celular a la configuración de fábrica. Además, deberá borrar cualquier contenido íntimo relacionado con su expareja que permanezca almacenado o haya sido difundido mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería. A estas medidas se suma el pago de S/8.000 de reparación civil para la agraviada y otros S/1.412,50 por concepto de días multa.

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