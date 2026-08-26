Unidad de Flagrancia de Trujillo cumple dos años y destaca su trabajo contra la delincuencia

La doctora León Velásquez enfatizó en la eficiencia del sistema de justicia, resaltando la celeridad, transparencia y eficacia. Foto: difusión.

La doctora León Velásquez enfatizó en la eficiencia del sistema de justicia, resaltando la celeridad, transparencia y eficacia. Foto: difusión.

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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, presidió la ceremonia por el segundo aniversario de implementación de la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

La doctora León Velásquez resaltó que las diferentes labores que se convergen en este modelo, garantizan la eficiencia en el sistema, y contribuyen a un equilibrio que confirma su legitimidad, ofreciendo de esta manera celeridad, transparencia y eficacia en beneficio de la colectividad.

En esta ceremonia también participaron los representantes de las entidades vinculadas al sistema de justicia penal en esta materia, quienes felicitaron el impulso que la titular de la Corte realiza para mejorar la atención y brindar respuestas rápidas a la ciudadanía.

Asimismo, saludaron el trabajo articulado de los operadores de justicia que laboran en esta sede interinstitucional, la cual coadyuva a reducir los índices de criminalidad y combatir la delincuencia.