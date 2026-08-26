HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori incrementa patrimonio y diputado de Renovación Popular persigue pacientes | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Unidad de Flagrancia de Trujillo cumple dos años y destaca su trabajo contra la delincuencia

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, presidió el segundo aniversario de la Unidad de Flagrancia en Trujillo, destacando su impacto positivo.

La doctora León Velásquez enfatizó en la eficiencia del sistema de justicia, resaltando la celeridad, transparencia y eficacia. Foto: difusión.
La doctora León Velásquez enfatizó en la eficiencia del sistema de justicia, resaltando la celeridad, transparencia y eficacia. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, presidió la ceremonia por el segundo aniversario de implementación de la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

La doctora León Velásquez resaltó que las diferentes labores que se convergen en este modelo, garantizan la eficiencia en el sistema, y contribuyen a un equilibrio que confirma su legitimidad, ofreciendo de esta manera celeridad, transparencia y eficacia en beneficio de la colectividad.

PUEDES VER: Corte de La Libertad participa en encuentro nacional de justicia de familia | La Libertad | La República

lr.pe

En esta ceremonia también participaron los representantes de las entidades vinculadas al sistema de justicia penal en esta materia, quienes felicitaron el impulso que la titular de la Corte realiza para mejorar la atención y brindar respuestas rápidas a la ciudadanía.

Asimismo, saludaron el trabajo articulado de los operadores de justicia que laboran en esta sede interinstitucional, la cual coadyuva a reducir los índices de criminalidad y combatir la delincuencia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Abogada enfrentó a su presunto asesino, el delincuente “Zorro”

Abogada enfrentó a su presunto asesino, el delincuente “Zorro”

LEER MÁS
Corte de La Libertad fortalece gestión de justicia de familia en encuentro nacional

Corte de La Libertad fortalece gestión de justicia de familia en encuentro nacional

LEER MÁS
JNJ evalúa desempeño de 63 jueces y fiscales durante visita a La Libertad

JNJ evalúa desempeño de 63 jueces y fiscales durante visita a La Libertad

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adolescentes en conflicto con la ley penal serán capacitados sobre mecanismos de inserción social

Adolescentes en conflicto con la ley penal serán capacitados sobre mecanismos de inserción social

LEER MÁS
Corte del Santa instala Botón de Pánico a adultos mayores con medidas de protección

Corte del Santa instala Botón de Pánico a adultos mayores con medidas de protección

LEER MÁS
Nuevo Chimbote: 150 estudiantes participaron en charla sobre prevención de la violencia

Nuevo Chimbote: 150 estudiantes participaron en charla sobre prevención de la violencia

LEER MÁS
Más de 150 estudiantes participaron en charla sobre sanciones penales ante hechos de violencia

Más de 150 estudiantes participaron en charla sobre sanciones penales ante hechos de violencia

LEER MÁS
Corte de La Libertad incorpora a 16 magistrados para reforzar juzgados penales

Corte de La Libertad incorpora a 16 magistrados para reforzar juzgados penales

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025