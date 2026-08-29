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Escolar que sobrevivió tras caerle una pared en colegio de Iquitos recibió alta y necesita rehabilitación

Su familia ha solicitado apoyo económico para cubrir tratamientos de salud y rehabilitación. Además, el docente involucrado en el incidente fue internado de emergencia con problemas cardíacos tras ser detenido.

El joven comenzará un periodo de reposo en casa y requerirá de seguimiento médico y apoyo psicológico debido al trauma del accidente que también cobró la vida de su compañero.
El joven comenzará un periodo de reposo en casa y requerirá de seguimiento médico y apoyo psicológico debido al trauma del accidente que también cobró la vida de su compañero. | Foto: Andina/Composición LR
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Anthony Gárate, estudiante de secundaria de 18 años que sobrevivió al colapso de una estructura de concreto en la Institución Educativa Petronila Perea de Ferrando, en Iquitos, recibió el alta médica tras permanecer hospitalizado por las lesiones sufridas en el accidente ocurrido el lunes 24 de agosto. Luego de salir del establecimiento de salud, el joven fue trasladado a su vivienda, donde deberá cumplir un periodo de reposo absoluto antes de continuar con las evaluaciones programadas.

El accidente ocurrido en el colegio de la capital de Loreto dejó además como víctima mortal a Taylor Yaicate Ricopa, también de 18 años y compañero del estudiante herido. Como parte de su recuperación, Gárate necesitará seguimiento para sus lesiones físicas y atención psicológica debido a las consecuencias emocionales del hecho. Su familia también ha solicitado colaboración para afrontar los gastos asociados a medicamentos, materiales de curación y el posterior proceso de rehabilitación.

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Anthony Gárate continuará con controles médicos y acompañamiento psicológico tras recibir el alta

Tras abandonar el hospital, el escolar inició una etapa de descanso en su domicilio que será seguida por nuevos controles médicos. Estas evaluaciones permitirán revisar la evolución de las lesiones que sufrió durante el desplome de la estructura y definir las siguientes medidas dentro de su tratamiento. La recuperación contempla además una fase de rehabilitación que generará nuevos gastos para su familia.

El estudiante también requerirá acompañamiento psicológico después de haber vivido el accidente en el que perdió la vida uno de sus compañeros. Al salir del centro hospitalario, Gárate expresó su pesar por la muerte de Taylor Yaicate Ricopa, a quien consideraba una persona cercana dentro de su entorno escolar. Su padre, Carlos Gárate, pidió apoyo voluntario a la ciudadanía mediante el número 931.537.148 para ayudar a cubrir los costos derivados de la recuperación.

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Docente investigado por el accidente fue internado de emergencia en el Hospital Regional de Loreto

En paralelo con la recuperación del estudiante, el docente y tutor Alfred Chilcho fue trasladado desde una dependencia policial hacia el Hospital Regional de Loreto Felipe Santiago Arriola Iglesias. El profesor cumple siete días de detención judicial en flagrancia, medida requerida por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas dentro de las diligencias abiertas por lo ocurrido en el centro educativo.

La dirección del hospital informó que Chilcho ingresó al área de Trauma Shock luego de presentar una alteración en el ritmo cardíaco. Posteriormente, se reportó una evolución favorable de su estado de salud, aunque permanece internado y bajo custodia policial. El docente es investigado junto con el director de la institución educativa por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, exposición a peligro de persona dependiente y abuso de autoridad.

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