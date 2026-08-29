Salió de clases en Breña y no volvió a casa: joven desapareció hace más de un mes y familia pide acceso a cámaras para encontrarlo
La Policía Nacional del Perú ha emitido una nota de alerta. La familia hace un llamado a preservar las grabaciones de cámaras de seguridad para identificar su recorrido tras desaparecer.
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Roberto Carlos Merino Gallardo, de 34 años, permanece desaparecido desde el 24 de julio de 2026 en Lima, luego de salir de su centro de estudios. Su familia mantiene activa la búsqueda y solicita apoyo para conocer qué recorrido siguió después de ser visto por última vez. El caso cuenta con una nota de alerta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y una denuncia policial presentada días después de su desaparición.
De acuerdo con la información difundida por sus familiares, Roberto fue visto por última vez tras acudir al CETPRO PROMAE Breña. La alerta policial registra que el hecho ocurrió en Lima y señala como circunstancia que salió de su centro de estudios. Sus allegados advierten, además, que necesita medicación y podría encontrarse desorientado o confundido, situación que incrementa la preocupación por su paradero luego de más de un mes sin noticias.
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Familia pide preservar cámaras de videovigilancia para reconstruir el recorrido de Roberto
Victoria Gallardo, hermana de Roberto, solicitó que las autoridades consideren todas las posibilidades dentro de la búsqueda y que se realicen las gestiones necesarias para preservar y obtener grabaciones de cámaras de videovigilancia municipales. La familia considera que estos registros podrían aportar información para establecer por qué lugares pasó Roberto después de salir de clases y determinar qué ocurrió durante las horas posteriores a su desaparición.
La Nota de Alerta de la PNP identifica al desaparecido como Roberto Carlos Merino Gallardo, de 34 años, y consigna el 24 de julio como fecha del hecho. Según los datos difundidos para apoyar su ubicación, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello negro y, al momento de desaparecer, vestía polo y pantalón negros. Su familia continúa difundiendo fotografías y documentación oficial con la expectativa de obtener información que permita localizarlo y esclarecer su recorrido desde el día en que dejó su centro de estudios.
PERSONA DESAPARECIDA ROBERTO CARLOS MERINO GALLARDO DATOS IMPORTANTES Edad: 34 años Estatura: 1.70 m aprox, Tez: Trigueño Cabello: Negro Constitución: Mediana VESTÍA •Polo negro •Pantalon negro •Mochila negra IMPORTANTE Tiene esquizofrenia Tieneesquizofreniay.presenta presenta encontrarse decariani paranoia .Podri tae confundido necesita medicación. ÚLTIMO LUGAR DONDE FUE VISTO ESCUELA: PROMAE'