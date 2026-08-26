Corte de La Libertad incorpora a 16 magistrados para reforzar juzgados penales

Los magistrados asumirán funciones en los juzgados de investigación preparatoria y colegiados, así como jueces penales en varias localidades. Foto: difusión.

Los magistrados asumirán funciones en los juzgados de investigación preparatoria y colegiados, así como jueces penales en varias localidades. Foto: difusión.

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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, tomó juramento a los magistrados Francisco Gavidia Gavidia, Juan Bendezú Villena, Juan Palacios Mantilla, Víctor Rabanal Romero, Carolina Cieza Poma, Hilmer Barboza Hernández, Carmen Buchelli Deville, Jhonatan Nureña Chávez y Néstor Sánchez Pagador, quienes, a partir de la fecha, asumirán funciones en los juzgados de investigación preparatoria, unipersonales y colegiados del área penal de Trujillo.

Asimismo, juramentó a los magistrados Katherine Alegría Mostacero, Luis Mendoza Rojas, Rocío Chicoma Díaz, Laurita Alayo Rodríguez, Lodys Díaz Lozano, Eddy López Rodríguez y Dominga Castañeda Abanto como jueces penales de La Esperanza, la Unidad de Flagrancia de Trujillo, Ascope y San Pedro de Lloc.

Durante la juramentación, la titular de la Corte destacó que esta promoción y designación responde a la experiencia, trayectoria y vocación de servicio de los magistrados, y los exhortó a asumir sus nuevas responsabilidades con compromiso, imparcialidad y sentido de justicia, orientando su labor a garantizar una administración de justicia célere, eficiente y cercana a la ciudadanía.