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Corte de La Libertad lidera sesión para reforzar estrategias contra la criminalidad

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, encabezó la IV Sesión Ordinaria del CORESEC, enfocándose en estrategias contra la criminalidad en la región.

Se discutieron procesos en la Unidad de Flagrancia y estadísticas delictivas en Pataz. Foto: difusión.
Se discutieron procesos en la Unidad de Flagrancia y estadísticas delictivas en Pataz. Foto: difusión.
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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, lideró la IV Sesión Ordinaria del CORESEC-La Libertad, realizada con el objetivo de mantener una supervisión constante y diseñar estrategias que permitan hacerle frente a la criminalidad en nuestra región.

Durante esta reunión, se expusieron los procesos inmediatos existentes en la Unidad de Flagrancia, así como las incidencias delictivas, las estadísticas en el marco de la Declaratoria de Estado de Emergencia en Pataz, y las operaciones, estrategias y logros de los efectivos policiales y el personal del Ejército en lo que va del 2026.

PUEDES VER: Corte de La Libertad participa en encuentro nacional de justicia de familia | La Libertad | La República

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La titular Cecilia León agradeció la presencia y el compromiso de las entidades de participar activamente, generando propuestas que contribuyan a devolverle la seguridad y la tranquilidad a la región. Además, expresó que, con el nuevo Subsistema de Extorsión y Delitos Conexos, el Poder Judicial fortalece su labor para ofrecer respuestas oportunas, céleres y especializadas a la población.

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