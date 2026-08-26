Corte de La Libertad lidera sesión para reforzar estrategias contra la criminalidad

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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, lideró la IV Sesión Ordinaria del CORESEC-La Libertad, realizada con el objetivo de mantener una supervisión constante y diseñar estrategias que permitan hacerle frente a la criminalidad en nuestra región.

Durante esta reunión, se expusieron los procesos inmediatos existentes en la Unidad de Flagrancia, así como las incidencias delictivas, las estadísticas en el marco de la Declaratoria de Estado de Emergencia en Pataz, y las operaciones, estrategias y logros de los efectivos policiales y el personal del Ejército en lo que va del 2026.

La titular Cecilia León agradeció la presencia y el compromiso de las entidades de participar activamente, generando propuestas que contribuyan a devolverle la seguridad y la tranquilidad a la región. Además, expresó que, con el nuevo Subsistema de Extorsión y Delitos Conexos, el Poder Judicial fortalece su labor para ofrecer respuestas oportunas, céleres y especializadas a la población.