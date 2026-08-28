La Jefatura Zonal Puno de Migraciones, junto a la PNP, intervino a 26 extranjeros en un operativo en el Terminal Terrestre de Puno, detectando irregularidades migratorias en 23 de ellos. | Foto: Andina/Composición LR

La Jefatura Zonal Puno de Migraciones, junto a la PNP, intervino a 26 extranjeros en un operativo en el Terminal Terrestre de Puno, detectando irregularidades migratorias en 23 de ellos. | Foto: Andina/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Jefatura Zonal Puno de Migraciones, junto con unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP), intervino a 26 ciudadanos extranjeros durante un operativo de fiscalización desarrollado en el Terminal Terrestre de Puno. Tras verificar la situación migratoria de cada persona, las autoridades identificaron a 23 extranjeros que no habrían cumplido con el control migratorio correspondiente para ingresar al país y procedieron con su expulsión.

La intervención se realizó con participación del Departamento de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y de la Comisaría de Turismo. Durante aproximadamente dos horas, las autoridades revisaron la documentación y los registros de ingreso de los extranjeros fiscalizados para determinar quiénes se encontraban en situación migratoria irregular y qué medidas correspondía aplicar en cada caso.

TE RECOMENDAMOS ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

Migraciones intervino a 26 extranjeros y detectó a 23 en situación migratoria irregular

El operativo permitió fiscalizar a ciudadanos de distintas nacionalidades que se encontraban en el terminal terrestre de la ciudad. En total, fueron intervenidos 21 venezolanos, dos bolivianos, una ciudadana ecuatoriana, una francesa y una dominicana, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Luego de las verificaciones y diligencias correspondientes, Migraciones determinó que 23 de las 26 personas intervenidas presentaban irregularidades relacionadas con su ingreso al Perú. Según la información policial, estos ciudadanos no habrían efectuado el control migratorio exigido. Los otros tres extranjeros fiscalizados no fueron incluidos dentro del grupo de infractores sobre el cual se aplicó la medida de expulsión.

PUEDES VER: Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

¿Quiénes fueron expulsados del Perú tras el operativo realizado en el Terminal Terrestre de Puno?

Los 23 extranjeros expulsados fueron 21 ciudadanos venezolanos, una ecuatoriana y una dominicana. La medida fue ejecutada una vez concluidas las diligencias realizadas por Migraciones y la Policía Nacional para comprobar la situación individual de los intervenidos y establecer el incumplimiento de las disposiciones migratorias.

La Jefatura Zonal Puno de Migraciones encabezó la intervención con apoyo de las unidades policiales participantes. Las acciones estuvieron enfocadas en verificar el cumplimiento de los controles de ingreso al territorio nacional y permitieron detectar irregularidades en aproximadamente el 88% de las personas fiscalizadas durante la jornada. Migraciones informó que continuará realizando labores de verificación y fiscalización dentro de sus competencias para supervisar el cumplimiento de las normas migratorias en el país.