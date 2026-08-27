Es falso que el 70% de la población de Puno se dedique al agro, como señaló el candidato regional Jesús Mamani

En una reciente entrevista para la página de Facebook de Radio Corporativo Continental, el candidato al Gobierno Regional de Puno, Jesús Mamani Chijcheapaza, del partido político Obras, indicó que una de sus prioridades será el sector agrícola debido a lo siguiente:

“El 70% de nuestra población netamente se dedica al agro”

Esta información es falsa. En Puno, el 63,6% de la población económicamente activa (PEA) ocupada se dedica a la actividad agropecuaria y a los servicios diversos –varios sectores–, lo que implica que aquellos que trabajan en agricultura componen un porcentaje incluso menor. Esto de acuerdo a un diagnóstico del Ministerio de la Producción.

Asimismo, el INEI señala que aproximadamente el 46,1% de la PEA ocupada en Puno se dedica a la agricultura, pesca y minería, según su informe ' Perú: Indicadores del Mercado Laboral a nivel departamental, 2022- 2025 '.

Fuente: INEI, 2025

El Instituto Peruano de Economía también tiene cifras que contradicen lo señalado por Jesús Mamani, candidato al Gobierno Regional de Puno: en 2024 el sector agropecuario, que brinda trabajo a tres de cada 10 jóvenes, tuvo una caída del 27,5% en el número de ocupaciones.

Por otro lado, en el último informe del Indicador de la Actividad Productiva Departamental del INEI, Puno tuvo al tercer trimestre del 2025 una variación positiva de 3,8% en la producción agropecuaria, por debajo de departamentos como Piura, Cajamarca, Lambayeque y otros.

Fuente: INEI

Conclusión

Según diversas fuentes, la PEA ocupada dedicada a la agricultura, pesca y minería no supera el 46%, por lo que no es posible que el 70% de los puneños se dediquen al agro, como señaló Jesús Mamani Chijcheapaza, candidato al Gobierno Regional de Puno por el partido político Obras. Por lo tanto, PerúCheck califica sus declaraciones como falsas.

Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.