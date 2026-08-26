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Pareja de esposos y su hijo mueren a bordo de su auto tras chocar contra camión en la vía Juliaca-Cusco

Tragedia ocurrió en horas de la madrugada en el sector Chingora, en Calapuja, en Puno. Una cuarta víctima, que viajaba en el otro vehículo involucrado, aún no ha sido identificada.

Autoridades investigan el siniestro que habría sido provocado porque uno de los vehículos invadió el carril contrario.
Autoridades investigan el siniestro que habría sido provocado porque uno de los vehículos invadió el carril contrario. | Composición LR | Liubomir Fernández
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Una pareja de esposos y uno de sus hijos perdieron la vida en un violento accidente de tránsito ocurrido la madrugada del martes 25 de agosto en la vía Juliaca-Cusco, en el sector Chingora, distrito de Calapuja, al norte de la ciudad de Puno.

El siniestro se registró alrededor de las 5.00 a. m., cuando el automóvil de placa Z4R-585, conducido por Román Alberto Quispe Alata, colisionó frontalmente contra un camión de matrícula Z1Z-896. El impacto provocó la muerte del conductor y de sus acompañantes.

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Junto a Quispe Alata viajaba como copiloto su esposa, Mercedes Livia Alata Pacha, quien también falleció debido a la gravedad de las lesiones. Su hijo, Gustavo Quispe Alata, fue otra de las víctimas mortales del accidente.

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Hipótesis del accidente

De acuerdo con información de la Policía de Carreteras, una de las unidades habría invadido el carril contrario y circulaba a excesiva velocidad. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente y la responsabilidad de los conductores serán determinadas mediante las pericias correspondientes.

El accidente también dejó una cuarta víctima mortal, quien viajaba en la otra unidad involucrada. Hasta el momento, esta persona no ha sido identificada oficialmente.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados e internados en la morgue del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde se realizarán las diligencias correspondientes antes de ser entregados a sus familiares.

Román Alberto Quispe Alata era trabajador administrativo y se desempeñaba como administrador del Centro Experimental Illpa de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno. Tras conocerse la tragedia, la casa de estudios expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

La familia Quispe Alata afronta además la pérdida de uno de sus menores hijos. La pareja deja a otros dos menores en situación de orfandad, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del fatal accidente.

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