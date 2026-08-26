Varias casas quedaron sumergidas en lodo lo largo de la ribera de un río tras las inundaciones repentinas en Nepal. Foto: AFP

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Una devastadora inundación repentina golpeó este miércoles la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet, dejando al menos 98 personas muertas y cientos de desaparecidos. Hasta el momento fueron recuperados 95 cadáveres, mientras que las autoridades continúan las labores de búsqueda.

El origen exacto de la tragedia todavía está bajo investigación. Sin embargo, los primeros indicios apuntan a que un terremoto registrado durante la mañana pudo haber provocado un gran deslizamiento de hielo y rocas en territorio tibetano. La masa habría bloqueado temporalmente el cauce de un río y, tras acumularse el agua, se habría producido una crecida repentina hacia Nepal.

Un terremoto habría desencadenado la avalancha

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló que las primeras investigaciones apuntan a que el terremoto pudo generar un enorme deslizamiento que bloqueó el cauce del río en el lado tibetano de la frontera.

La hipótesis plantea una especie de efecto dominó: primero, el movimiento sísmico habría desestabilizado una zona de hielo y rocas; después, la masa habría caído sobre el río Bhotekoshi y obstaculizado temporalmente el paso del agua. La presión acumulada habría terminado provocando una crecida súbita aguas abajo.

Saswata Sanyal, del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), explicó a CNN que "se trata de un efecto dominó", porque los acontecimientos que ocurren en las montañas pueden transformarse rápidamente en inundaciones capaces de alcanzar las poblaciones situadas río abajo.

Las autoridades, no obstante, todavía no han confirmado que esta sea definitivamente la causa de la tragedia.

El deshielo aumenta la vulnerabilidad del Himalaya

Aunque el papel exacto del cambio climático en esta inundación todavía debe determinarse, los científicos advierten que el calentamiento de la región está haciendo más inestables los glaciares del Himalaya.

Nepal alberga miles de glaciares que están perdiendo hielo a medida que aumentan las temperaturas. Investigaciones recientes del ICIMOD indican que la velocidad de pérdida de hielo en la región del Hindu Kush-Himalaya se ha duplicado desde el año 2000.

Esta transformación supone un riesgo para las poblaciones que viven aguas abajo. Una de las amenazas son los llamados desbordamientos de lagos glaciares, en los que grandes cantidades de agua acumuladas por el deshielo pueden liberarse de manera repentina y descender por las empinadas laderas junto con rocas y otros materiales.

Estos fenómenos pueden producir lo que algunos expertos describen como “tsunamis tierra adentro”. Sin embargo, todavía no está claro si un desbordamiento de este tipo estuvo relacionado con las inundaciones actuales.

Olas de hasta seis metros arrastraron árboles y vehículos

La fuerza de la crecida quedó reflejada en el testimonio de Aman Budathoki, un piloto de helicóptero que sobrevoló la zona afectada.

El piloto contó a CNN que, pocos minutos antes de aterrizar, observó polvo elevándose desde el río. "Al principio parecía un deslizamiento de tierra. Incluso pensamos que podría tratarse del ejército usando explosivos para construir carreteras".

La situación cambió en cuestión de segundos. Budathoki describió cómo apareció una corriente oscura cargada de escombros que avanzaba a gran velocidad.

"Vimos olas de agua de hasta cinco o seis metros de altura", relató. También aseguró que desde el aire pudieron observar cómo "grandes árboles y algunos vehículos eran arrastrados por la corriente".

El desastre dejó además carreteras y puentes destruidos, daños en infraestructuras hidroeléctricas y numerosas personas sin contacto. En Nepal se desconoce el paradero de cientos de personas, entre ellas turistas, miembros de las fuerzas de seguridad y trabajadores de proyectos hidroeléctricos. Las autoridades continúan recopilando información para establecer el balance definitivo.