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Cuatro muertos y un herido grave deja choque frontal en la vía Juliaca-Calapuja de Puno

Una mujer quedó en grave estado luego del accidente ocurrido durante la noche. Tres de las víctimas viajaban en la camioneta, mientras que la cuarta era copiloto del camión. La Policía y la Fiscalía investigan las causas del siniestro.

Un trágico choque frontal entre una camioneta y un camión en la vía Juliaca-Calapuja, en la región Puno, dejó cuatro muertos y un herido grave.
Un trágico choque frontal entre una camioneta y un camión en la vía Juliaca-Calapuja, en la región Puno, dejó cuatro muertos y un herido grave. | Difusión
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Cuatro personas murieron y otra resultó gravemente herida tras el choque frontal entre una camioneta y un camión registrado durante la noche en la vía Juliaca-Calapuja, en la región Puno.

Tres de las víctimas —dos hombres y una mujer— viajaban en la camioneta. Debido a la violencia del impacto, quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos de la unidad. Bomberos trabajaron durante aproximadamente dos horas para recuperar los cuerpos.

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Una grave herida en accidente en Puno

La cuarta víctima mortal fue una mujer que viajaba como copiloto del camión. El conductor, quien sería su esposo, sobrevivió al accidente, pero resultó con lesiones de consideración y permanece en estado delicado.

Horas después del siniestro, familiares de las víctimas llegaron hasta la zona para colaborar con el proceso de identificación. En tanto, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades.

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