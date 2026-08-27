Cuatro muertos y un herido grave deja choque frontal en la vía Juliaca-Calapuja de Puno
Una mujer quedó en grave estado luego del accidente ocurrido durante la noche. Tres de las víctimas viajaban en la camioneta, mientras que la cuarta era copiloto del camión. La Policía y la Fiscalía investigan las causas del siniestro.
- DNI gratis en Lima: Reniec lanza campaña hasta setiembre para 5 distritos afectados por lluvias
- ¿No atendieron tu queja en el banco? Indecopi multa a tres entidades por impedir reclamos y las multa con más de S/280.000
Cuatro personas murieron y otra resultó gravemente herida tras el choque frontal entre una camioneta y un camión registrado durante la noche en la vía Juliaca-Calapuja, en la región Puno.
Tres de las víctimas —dos hombres y una mujer— viajaban en la camioneta. Debido a la violencia del impacto, quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos de la unidad. Bomberos trabajaron durante aproximadamente dos horas para recuperar los cuerpos.
TE RECOMENDAMOS
ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA
PUEDES VER: Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 27 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP
Una grave herida en accidente en Puno
La cuarta víctima mortal fue una mujer que viajaba como copiloto del camión. El conductor, quien sería su esposo, sobrevivió al accidente, pero resultó con lesiones de consideración y permanece en estado delicado.
Horas después del siniestro, familiares de las víctimas llegaron hasta la zona para colaborar con el proceso de identificación. En tanto, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades.