HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko pide 120 días para legislar: ¿qué hará con 66 facultades? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Nuevos récords de calor: temperaturas en la costa superan registros de El Niño de 1997, 2016 y 2023

Los valores de años anteriores fueron superados por registros de agosto, según el Senamhi. En casos como la sierra de Puno, se alcanzaron cifras no reportadas desde hace 61 años.

Senamhi registró récords de temperaturas máximas en Perú
Senamhi registró récords de temperaturas máximas en Perú | Composición LR / Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, entre el 1 y 21 de agosto, el país registró nuevos récords de temperatura diurna. Según el organismo, los valores máximos en la costa de Piura, Tumbes, La Libertad, Lima y Tacna superaron los alcanzados en los eventos del fenómeno El Niño de 1997, 2016 y 2023.

PUEDES VER: ¿Cómo será el verano 2027 en Lima? Senamhi advierte picos históricos de temperatura por el fenómeno El Niño

lr.pe

Nuevos récords de temperatura máxima en el Perú

Entre los valores más elevados que reportó la entidad durante el mes se encuentra el registro de 36,5 °C del 8 de agosto en El Salto (Tumbes), que superó el récord anterior de 35 °C del 2023. El día 11, Callancas (La Libertad) llegó a los 34,4 °C, por encima del 33,2 °C reportado en 2021; y días antes, el 7 de agosto, La Esperanza (Piura) alcanzó 33,2 °C, batiendo el límite de 32,0 °C reportado en 1997.

TE RECOMENDAMOS

ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

No fueron los únicos casos. El ente reportó otros 13 récords superados de temperaturas máximas en el país, incluyendo a zonas de las regiones de Lambayeque, Áncash, Huánuco, Pasco, Ica, Arequipa, Moquegua y Puno. La sierra de esta última región (Ilave) alcanzó 20,6 °C el 9 de agosto, un valor no registrado desde hace 61 años.

Nuevos récords de temperatura máxima en el Perú, según Senamhi

Nuevos récords de temperatura máxima en el Perú, según Senamhi

Lima también registra nuevos picos históricos de temperaturas

En el caso de la capital, la estación Campo de Marte, ubicada en Jesús María, reportó el 22 de agosto una temperatura máxima de 28,0 °C con una anomalía de +10.1 °C respecto de lo normal. Este valor superó el anterior récord de 27,0 °C registrado el 12 de agosto de 1939.

Por su parte, la estación Alexander Von Humboldt, ubicada en La Molina, el 23 de agosto alcanzó los 28,8 °C, lo que representa una anomalía de +9,3 °C, superando el récord de 27,7 °C del 11 de agosto de 2026. Mientras que la estación Aeropuerto Internacional del Callao registró el 11 de agosto una temperatura máxima de 25,7 °C, valor que supera en +7,1 °C el promedio climatológico de agosto y que establece un nuevo récord para este mes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Cómo será el verano 2027 en Lima? Senamhi advierte picos históricos de temperatura por el fenómeno El Niño

¿Cómo será el verano 2027 en Lima? Senamhi advierte picos históricos de temperatura por el fenómeno El Niño

LEER MÁS
Senamhi alerta dificultades para navegar en Loreto: ríos amazónicos seguirán bajando hasta mediados de septiembre

Senamhi alerta dificultades para navegar en Loreto: ríos amazónicos seguirán bajando hasta mediados de septiembre

LEER MÁS
¡Lima llegará a 29 °C! Senamhi alerta aumento de temperaturas hasta el 31 de agosto: estos distritos serán los más afectados

¡Lima llegará a 29 °C! Senamhi alerta aumento de temperaturas hasta el 31 de agosto: estos distritos serán los más afectados

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial de la PNP atropella y mata a joven estudiante de odontología en Los Olivos: "Se dio a la fuga"

Oficial de la PNP atropella y mata a joven estudiante de odontología en Los Olivos: "Se dio a la fuga"

LEER MÁS
Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

LEER MÁS
Turistas cancelan viajes al norte y centro del Perú por temor a lluvias, huaicos y deslizamientos ante El Niño

Turistas cancelan viajes al norte y centro del Perú por temor a lluvias, huaicos y deslizamientos ante El Niño

LEER MÁS
Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

LEER MÁS
Gobierno de Keiko Fujimori insiste en el estado de emergencia: decretan medida en Lima y Callao por 60 días

Gobierno de Keiko Fujimori insiste en el estado de emergencia: decretan medida en Lima y Callao por 60 días

LEER MÁS
Dictan 7 meses de prisión preventiva para hombre acusado de sacar con engaños a escolar de 12 años en Breña

Dictan 7 meses de prisión preventiva para hombre acusado de sacar con engaños a escolar de 12 años en Breña

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025