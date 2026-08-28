Nuevos récords de calor: temperaturas en la costa superan registros de El Niño de 1997, 2016 y 2023
Los valores de años anteriores fueron superados por registros de agosto, según el Senamhi. En casos como la sierra de Puno, se alcanzaron cifras no reportadas desde hace 61 años.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, entre el 1 y 21 de agosto, el país registró nuevos récords de temperatura diurna. Según el organismo, los valores máximos en la costa de Piura, Tumbes, La Libertad, Lima y Tacna superaron los alcanzados en los eventos del fenómeno El Niño de 1997, 2016 y 2023.
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Nuevos récords de temperatura máxima en el Perú
Entre los valores más elevados que reportó la entidad durante el mes se encuentra el registro de 36,5 °C del 8 de agosto en El Salto (Tumbes), que superó el récord anterior de 35 °C del 2023. El día 11, Callancas (La Libertad) llegó a los 34,4 °C, por encima del 33,2 °C reportado en 2021; y días antes, el 7 de agosto, La Esperanza (Piura) alcanzó 33,2 °C, batiendo el límite de 32,0 °C reportado en 1997.
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No fueron los únicos casos. El ente reportó otros 13 récords superados de temperaturas máximas en el país, incluyendo a zonas de las regiones de Lambayeque, Áncash, Huánuco, Pasco, Ica, Arequipa, Moquegua y Puno. La sierra de esta última región (Ilave) alcanzó 20,6 °C el 9 de agosto, un valor no registrado desde hace 61 años.
Nuevos récords de temperatura máxima en el Perú, según Senamhi
Lima también registra nuevos picos históricos de temperaturas
En el caso de la capital, la estación Campo de Marte, ubicada en Jesús María, reportó el 22 de agosto una temperatura máxima de 28,0 °C con una anomalía de +10.1 °C respecto de lo normal. Este valor superó el anterior récord de 27,0 °C registrado el 12 de agosto de 1939.
Por su parte, la estación Alexander Von Humboldt, ubicada en La Molina, el 23 de agosto alcanzó los 28,8 °C, lo que representa una anomalía de +9,3 °C, superando el récord de 27,7 °C del 11 de agosto de 2026. Mientras que la estación Aeropuerto Internacional del Callao registró el 11 de agosto una temperatura máxima de 25,7 °C, valor que supera en +7,1 °C el promedio climatológico de agosto y que establece un nuevo récord para este mes.