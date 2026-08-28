Lima Norte: dos mototaxistas fueron asesinados durante la madrugada en ataques en Comas y Ancón
La Policía investiga la relación de ambos crímenes con el cobro de cupos en el gremio. Además, un atentado con explosivos en San Juan de Lurigancho sugiere un patrón de amenazas en el sector.
- Desalojan construcciones que ocuparon por más de 40 años la avenida Túpac Amaru tras megaoperativo en Carabayllo
- Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP
Dos mototaxistas fueron asesinados a balazos durante la madrugada del viernes en distintos puntos de Lima Norte. Los crímenes ocurrieron en los distritos de Comas y Ancón y vuelven a poner bajo alerta a los trabajadores del transporte menor, un sector que ha sido blanco recurrente de ataques y extorsiones.
El primer asesinato ocurrió en el asentamiento humano Año Nuevo, en Comas. Según información policial, el mototaxista se desplazaba por la calle Juan Valencia con un pasajero a bordo cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Uno de los atacantes sacó un arma y disparó varias veces contra el conductor.
TE RECOMENDAMOS
ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA
Horas después, otro mototaxista fue atacado en el asentamiento humano San Francisco de Asís, en el sector de la calle Ocho, en Ancón. La víctima fue identificada como Juan Carlos Quispe Rumiche, de 49 años, quien además era propietario de la Asociación de Mototaxistas Empresa Anta.
Tras recibir los disparos, Quispe Rumiche logró caminar varias cuadras en busca de ayuda. Un vecino lo auxilió y lo trasladó hasta el Hospital de Puente Piedra; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció en el establecimiento de salud. Su mototaxi fue encontrada volteada en la zona del ataque.
PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori insiste en el estado de emergencia: decretan medida en Lima y Callao por 60 días
PNP investiga posible cobro de cupos
Por las características del ataque y el vínculo de la víctima con una asociación de mototaxistas, la Policía Nacional maneja preliminarmente la hipótesis de que el crimen en Ancón podría estar relacionado con un posible cobro de cupos. La investigación quedó a cargo de la Comisaría de Ancón.
En el caso de Comas, las primeras informaciones policiales señalan que los responsables actuaron directamente contra el conductor y huyeron del lugar tras perpetrar el ataque. Las autoridades deberán determinar el móvil del asesinato e identificar a los autores.
PUEDES VER: Balean a ‘Flow La Fama’, sospechoso de asesinar a '26is' y 'Louis Producer', en la av. La Marina en Callao
Mototaxistas en peligro
En tanto, en San Juan de Lurigancho, dos viviendas ubicadas a una cuadra de distancia, en el asentamiento humano Huáscar, fueron atacadas con material explosivo. Uno de los inmuebles está vinculado a Juan Manuel Huamán Robles (58), dirigente de la Asociación de Mototaxistas Huáscar Calle 12, donde la Policía encontró una nota extorsiva con un número de WhatsApp.
El otro atentado, ocurrido en el jirón Moyobamba, dejó herido a Meliano Sanomamani Mamani (65), quien se encontraba al cuidado del inmueble luego de que la propietaria de una antigua bodega cerrara el negocio y se mudara tras ser víctima de amenazas. La PNP investiga si ambos ataques están relacionados y no descarta que respondan a casos de extorsión.