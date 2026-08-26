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Asesinan a joven mototaxista en Puente Piedra: investigan presunta extorsión contra la empresa

El ataque ocurrió alrededor de las 7.00 p. m. en la avenida Pacífico, límite con Carabayllo, cuando sicarios dispararon directamente al hombre de 29 años. Los agresores huyeron del lugar antes de ser capturados.

Un joven de 29 años, Paolo Villacruz, fue asesinado a balazos en su mototaxi en La Perimétrica, límite de Puente Piedra y Carabayllo. La Policía investiga si el crimen está vinculado a extorsión.
Un joven de 29 años, Paolo Villacruz, fue asesinado a balazos en su mototaxi en La Perimétrica, límite de Puente Piedra y Carabayllo. La Policía investiga si el crimen está vinculado a extorsión. | Panamericana TV.
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Un joven de 29 años fue asesinado a balazos mientras realizaba el servicio de transporte en la zona de La Perimétrica, en el límite de Puente Piedra y Carabayllo. La Policía investiga si el crimen estaría relacionado con un caso de extorsión.

Paolo Villacruz se encontraba dentro de su mototaxi cuando fue atacado a balazos por presuntos sicarios. El hecho ocurrió alrededor de las 7.00 p. m. en la avenida Pacífico, a la altura de la asociación Velasco Alvarado.

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¿Qué ocurrió con el mototaxista en Puente Piedra?

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes llegaron hasta el lugar y dispararon directamente contra el mototaxista. Tras cometer el crimen, huyeron de la zona sin que hasta el momento se haya informado sobre su captura.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para recoger evidencias y realizar las primeras diligencias que permitan identificar a los responsables. Las autoridades manejan como una de las hipótesis que el asesinato estaría vinculado con un presunto caso de extorsión que habría afectado a la empresa para la que trabajaba Villacruz.

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Investigan móvil del crimen

El crimen generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos y encontrar al joven sin vida dentro de su vehículo.

La investigación continúa para determinar el móvil del asesinato y establecer si se trató de un nuevo ataque relacionado con el cobro de cupos en esta zona de Lima Norte.

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