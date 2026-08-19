Este video no muestra un intento de asesinato en Perú: el hecho fue registrado en Brasil

LO FALSO:

Se ha difundido el video de un intento de asesinato como si hubiera ocurrido en Perú. Las publicaciones muestran el momento en que un hombre intenta disparar contra otro a corta distancia, pero el arma falla y la víctima logra escapar.

LO VERDADERO:

El video es auténtico y muestra un acto delictivo real; sin embargo, el hecho no ocurrió en Perú, sino en Sorriso, en el estado de Mato Grosso, Brasil.

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento en que un hombre intenta disparar contra otro a corta distancia, pero el arma falla y la víctima logra escapar. Medios digitales peruanos difundieron las imágenes sin precisar el lugar donde ocurrieron los hechos y, al tratarse de páginas enfocadas en noticias locales, sus publicaciones llevaron a algunos usuarios a interpretar que el ataque ocurrió en Perú. Además, algunas publicaciones fueron acompañadas de etiquetas como #Perú, lo que reforzó esta confusión. Sin embargo, el hecho ocurrió en Sorriso, un estado de Brasil.

Fotogramas del video viral. Foto: Facebook

La publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde supera las 916.000 visualizaciones, acumula más de 4.700 ‘Me gusta’ y ha sido compartida en más de 500 ocasiones.

Publicación con más interacción. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa de las imágenes permitió localizar publicaciones anteriores en las que el mismo video había sido difundido en el contexto de un intento de homicidio ocurrido en Brasil. A partir de esta búsqueda fue posible encontrar referencias al hecho en medios de comunicación de ese país, lo que permitió establecer una primera pista sobre el verdadero lugar donde se registraron las imágenes y descartar que se tratara de un suceso ocurrido recientemente en Perú.

Nota de Hipernoticias traducida al español. Foto: Hipernoticias

Asimismo, se encontró otro video del mismo ataque, registrado por una cámara de seguridad desde un ángulo diferente. En estas imágenes se observa con mayor amplitud el lugar donde ocurrió el hecho y se distingue con mayor claridad el establecimiento comercial “Disk Bebidas JK”, ubicado frente a la zona donde el atacante abordó a la víctima. Este segundo registro permitió contar con elementos visuales adicionales para identificar el escenario mostrado en el video viral.

Los hechos sucedieron frente al local Disk Bebidas JK. Foto: Hipernoticias

Con esta información, se procedió a identificar el establecimiento y realizar una búsqueda en Google Maps. Las características de la fachada, la distribución del local y otros elementos visibles en las imágenes coincidieron con el establecimiento ubicado en Sorriso, en el estado de Mato Grosso, Brasil. La comparación permitió confirmar que el lugar registrado en los videos se encuentra en territorio brasileño y que, por tanto, las imágenes no corresponden a un intento de asesinato ocurrido en Perú.

El establecimiento en Google Maps. Foto: Google Maps

Conclusión

En redes sociales circularon publicaciones que presentaban el video de un intento de asesinato como si se tratara de un hecho ocurrido en Perú, debido a que algunos medios digitales peruanos difundieron las imágenes sin precisar su ubicación y utilizaron etiquetas como #Perú. Sin embargo, una búsqueda inversa y la comparación con otro registro del mismo ataque permitieron identificar el establecimiento Disk Bebidas JK y ubicarlo en Sorriso, en el estado de Mato Grosso, Brasil. Por tanto, el video es auténtico, pero no corresponde a un intento de asesinato ocurrido en Perú, sino a un hecho registrado en Brasil.