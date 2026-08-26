Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO: hora y canal del partido por los 4tos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026
El partido por los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga entre Sporting Cristal y Sport Huancayo se disputará en el estadio Alberto Gallardo.
- Sporting Cristal se va con las manos vacías de Sullana: cayó 3-1 ante Alianza Atlético y no pudo tomar la punta del Torneo Clausura
Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO juegan HOY miércoles 26 de agosto, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Caliente de la Liga 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, con transmisión a cargo del canal Bicolor+. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de eliminar por penales a Tacna Heroica en la fase previa, Sporting Cristal enfrentará a Sport Huancayo, equipo que venció por 3-1 a Los Chankas en los octavos de final. Esta llave se jugará a partido único, teniendo en cuenta que recién a partir de la siguiente fase se jugará en duelos de ida y vuelta.
PUEDES VER: Kevin Quevedo pidió una nueva oportunidad en Alianza Lima: ¿qué debe hacer para volver a ser considerado por Pablo Guede?
Canal para ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo
El partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo, por los 4tos de final de la Copa Caliente de la Liga, será transmitido por la señal de Bicolor+.
Horarios por país del partido Sporting Cristal vs Sport Huancayo
El duelo entre Sporting Cristal y Sport Huancayo se disputará este miércoles 26 de agosto, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
Estadio donde se juega el Sporting Cristal vs Sport Huancayo
Sporting Cristal y Sport Huancayo jugarán en el estadio Alberto Gallardo. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.
PUEDES VER: Montevideo City Torque, club que nació hace menos de 20 años: la historia del rival de Cienciano en Copa Sudamericana
Pronóstico de Sporting Cristal vs Sport Huancayo
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sporting Cristal sobre Sport Huancayo.
- Betsson: gana Sporting Cristal (1,52), empate (3,95), gana Sport Huancayo (5,50)
- Betano: gana Sporting Cristal (1,50), empate (4,15), gana Sport Huancayo (5,90)
- 1XBet: gana Sporting Cristal (1,62), empate (3,70), gana Sport Huancayo (4,51)
- Caliente: gana Sporting Cristal (1,45), empate (3,75), gana Sport Huancayo (6,75)
- Doradobet: gana Sporting Cristal (1,46), empate (4,00), gana Sport Huancayo (5,66).
Últimos partidos de Sporting Cristal
- Alianza Atlético 3-1 Sporting Cristal | 21.08.26
- Sporting Cristal 4-1 Sport Huancayo | 16.08.26
- Universitario 1-1 Sporting Cristal | 7.08.26
- Sporting Cristal 2-0 Juan Pablo II | 2.08.26
- Bragantino 1-0 Sporting Cristal | 29.07.26
Últimos partidos de Sport Huancayo
- Sport Huancayo 0-2 Moquegua | 22.08.26
- Sporting Cristal 4-1 Sport Huancayo | 16.08.26
- Sport Huancayo 1-1 Los Chankas | 7.08.26
- FC Cajamarca 0-2 Sport Huancayo | 1.08.26
- Sport Huancayo 2-0 Atlético Grau | 25.07.26