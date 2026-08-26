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Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO: hora y canal del partido por los 4tos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026

El partido por los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga entre Sporting Cristal y Sport Huancayo se disputará en el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal y Sport Huancayo se enfrentan en la Copa Caliente de la Liga. Foto: Liga 1/composición LR
Sporting Cristal y Sport Huancayo se enfrentan en la Copa Caliente de la Liga. Foto: Liga 1/composición LR
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Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO juegan HOY miércoles 26 de agosto, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Caliente de la Liga 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, con transmisión a cargo del canal Bicolor+. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de eliminar por penales a Tacna Heroica en la fase previa, Sporting Cristal enfrentará a Sport Huancayo, equipo que venció por 3-1 a Los Chankas en los octavos de final. Esta llave se jugará a partido único, teniendo en cuenta que recién a partir de la siguiente fase se jugará en duelos de ida y vuelta.

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Canal para ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo

El partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo, por los 4tos de final de la Copa Caliente de la Liga, será transmitido por la señal de Bicolor+.

Horarios por país del partido Sporting Cristal vs Sport Huancayo

El duelo entre Sporting Cristal y Sport Huancayo se disputará este miércoles 26 de agosto, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

Estadio donde se juega el Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Sporting Cristal y Sport Huancayo jugarán en el estadio Alberto Gallardo. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

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lr.pe

Pronóstico de Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sporting Cristal sobre Sport Huancayo.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (1,52), empate (3,95), gana Sport Huancayo (5,50)
  • Betano: gana Sporting Cristal (1,50), empate (4,15), gana Sport Huancayo (5,90)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (1,62), empate (3,70), gana Sport Huancayo (4,51)
  • Caliente: gana Sporting Cristal (1,45), empate (3,75), gana Sport Huancayo (6,75)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (1,46), empate (4,00), gana Sport Huancayo (5,66).

Últimos partidos de Sporting Cristal

  • Alianza Atlético 3-1 Sporting Cristal | 21.08.26
  • Sporting Cristal 4-1 Sport Huancayo | 16.08.26
  • Universitario 1-1 Sporting Cristal | 7.08.26
  • Sporting Cristal 2-0 Juan Pablo II | 2.08.26
  • Bragantino 1-0 Sporting Cristal | 29.07.26

Últimos partidos de Sport Huancayo

  • Sport Huancayo 0-2 Moquegua | 22.08.26
  • Sporting Cristal 4-1 Sport Huancayo | 16.08.26
  • Sport Huancayo 1-1 Los Chankas | 7.08.26
  • FC Cajamarca 0-2 Sport Huancayo | 1.08.26
  • Sport Huancayo 2-0 Atlético Grau | 25.07.26
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