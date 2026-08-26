Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 26 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,330 la compra y S/3,355 la venta.
Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 26 de agosto
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Precio del dólar hoy, miércoles 26 de agosto, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?
• Compra: S/3,339
• Venta: S/3,35
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este miércoles 26 de agosto
El tipo de cambio para este miércoles 26 agosto abrió en S/3,3433, según el portal económico Bloomberg.