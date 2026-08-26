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Economía

Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 26 de agosto de 2026
Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 26 de agosto de 2026 | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 26 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,330 la compra y S/3,355 la venta.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 26 de agosto

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Precio del dólar hoy, miércoles 26 de agosto, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:15
26/8/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,339
• Venta: S/3,35

07:13
26/8/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este miércoles 26 de agosto

El tipo de cambio para este miércoles 26 agosto abrió en S/3,3433, según el portal económico Bloomberg.

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