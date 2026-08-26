Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 26 de agosto de 2026 | Composición LR

Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 26 de agosto de 2026 | Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 26 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,330 la compra y S/3,355 la venta.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 26 de agosto

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558