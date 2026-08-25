China transforma un atolón en el mar de China Meridional en una extensa isla artificial de 603 hectáreas, con muelle y vías terrestres, en solo diez meses, según imágenes satelitales. | Foto: Vantor

China transforma un atolón en el mar de China Meridional en una extensa isla artificial de 603 hectáreas, con muelle y vías terrestres, en solo diez meses, según imágenes satelitales. | Foto: Vantor

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En un avance de solo diez meses, China convirtió un atolón sumergido del mar de China Meridional en una inmensa isla artificial dotada de muelle, vías terrestres y espacios para futuras edificaciones. Las imágenes captadas por satélite confirman que los trabajos progresaron con extraordinaria rapidez en Antelope Reef, enclave del archipiélago Paracel bajo dominio de Pekín desde 1974, cuya soberanía disputan Taiwán y Vietnam, según reportó Reuters.

Analistas de seguridad advierten que esa infraestructura podría convertirse en el punto de avanzada más relevante del país asiático en la zona. Si bien la administración china no ha reconocido la creación de una base castrense, las instalaciones detectadas generan alarma global ante su inminente empleo estratégico para despliegues navales, aéreos o de vigilancia táctica.

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¿Cómo China levantó una isla militar con millones de toneladas de arena en solo 10 meses?

En octubre de 2025, Beijing inició la recuperación territorial en Antelope Reef con una armada de dragas de succión dedicada a extraer sedimentos oceánicos. Según el Open Source Centre, decenas de embarcaciones operaron en conjunto para bombear rocas sobre el atolón hasta erigir tierra firme. Esa maquinaria pesada absorbe grandes volúmenes de suelo marino, los mezcla con agua y los transporta mediante tuberías hacia zonas delimitadas con diques para su posterior compactación.

Así se veía el antílope de Arrecife en agosto de 2025. Foto: Planet Labs

Tras diez meses de trabajo ininterrumpido, los despliegues movilizaron más de un millón de toneladas de material, según el análisis de imágenes de Vantor publicado por The War Zone. La nueva superficie abarca cerca de 603 hectáreas a lo largo de seis kilómetros de extensión. De acuerdo con Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), aquella dimensión sitúa al nuevo territorio al nivel de Mischief Reef, hasta ahora el mayor enclave artificial controlado por China en el área.

Así se veía el antílope de Arrecife el 11 de agosto de 2026. Foto: Vantor

Fotografías satelitales confirman la presencia de vías internas, rompeolas, plantas cementeras, un helipuerto y una plataforma naval de 680 metros conectada a un puerto profundo. La obra consolida el avance estratégico chino en la región mediante ingeniería marina de alta velocidad. El rápido levantamiento de esa base evidencia una capacidad de despliegue sin precedentes en zonas disputadas.

¿Qué implica la nueva pista china en el mar de China Meridional y por qué preocupa a los analistas?

Las excavaciones en el extremo noroeste revelan la probable preparación de un aeródromo de tres kilómetros de longitud. La Iniciativa para la Transparencia Marítima Asiática (AMTI) señala que esta infraestructura se asemeja a las erigidas en Woody Island y los arrecifes Fiery Cross, Subi y Mischief. Aunque el terreno carece de pavimento, el trazado rectilíneo costero y una fosa cercana sugieren la futura construcción de hangares.

Así se ve la zona noroeste del Antílope de Arrecife. Foto: Vantor

Expertos consultados por Reuters afirman que el complejo facilitará el descenso de grandes naves bélicas, el despliegue de sensores de vigilancia y el alcance de la Guardia Costera. “La parte norte del mar de China Meridional sería particularmente importante en un escenario de conflicto por Taiwán”, indicó Ben Lewis, creador del portal PLATracker, quien destaca la ubicación idónea de Antelope Reef para dicho propósito.

Así se ve la zona sur del Arrecife. Foto: Vantor

Ubicado a 300 kilómetros al sur de Hainan —epicentro de submarinos, portaaviones y flotas navales—, el puesto garantizará redundancia operativa y radares orientados hacia Vietnam, custodiando una vía donde transitan billones de dólares anuales. Aunque Pekín asegura que el recinto responderá a exigencias civiles como pronósticos meteorológicos, protección pesquera e investigación científica, observadores enfatizan que la finalidad real resultará clara cuando concluyan las obras e instalen equipos permanentes.