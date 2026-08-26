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Diputado Luis Quispe Candia citará a Rafael Rey por reducción del 90% en multas de tránsito

El diputado del Partido del Buen Gobierno, Luis Quispe Candia, solicitará la presencia del ministro Rafael Rey en la Comisión de Transportes para conocer los alcances de la medida. Además, precisó que no se trata de una interpelación.

Ministro de Transportes será citado en el Congreso para responder por la rebaja del 90% en multas de tránsito.
Ministro de Transportes será citado en el Congreso para responder por la rebaja del 90% en multas de tránsito.
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El diputado del Partido del Buen Gobierno y presidente de la Comisión de Transportes, Luis Quispe Candia, anunció que solicitará a los 20 integrantes de su comisión la presencia del ministro de Transportes, Rafael Rey, para que responda por la reciente rebaja del 90% en las multas de tránsito.

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El parlamentario precisó que tramitará el pedido el próximo martes durante la sesión ordinaria, donde deberá someter a aprobación su plan de trabajo para coordinar la asistencia del titular del sector.

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“No es una interpelación, no es un cuestionamiento a su función, no. Solamente queremos que nos explique los alcances de esta medida”, dijo vía Exitosa.

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El legislador manifestó su desacuerdo con la norma que reduce en gran medida las sanciones. Sobre ello, Quispe calificó el acuerdo entre el Ejecutivo y los gremios de transporte como un retroceso en fiscalización vial y argumentó que reduce la exigencia hacia los conductores.

“La decisión que toma el gobierno después de una reunión con los transportistas es una decisión absolutamente política, nada técnica y nada ética (...). En el fondo, en realidad, lo que se está haciendo es premiar a quien comete infracción. Y eso no nos parece correcto”.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que el motivo principal de la medida fue evitar que los gremios acataran el paro anunciado, aunque reconoció que el decreto supremo final incluyó excepciones para no beneficiar a los infractores más graves. “Menos mal que en el decreto supremo ya se ha corregido”.

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Frente a las arbitrariedades policiales y el intento de los conductores por eludir los pagos mediante apelaciones extensas, Quispe propuso exigir al Poder Judicial la creación de juzgados administrativos de tránsito y seguridad vial para procesar las sanciones de manera imparcial.

“De tal forma que las papeletas de infracción sean de tránsito o transporte lleguen a este juez, que es un tercero imparcial. Ya no es la municipalidad o los otros órganos competentes quienes van a dirigir los reclamos”.

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