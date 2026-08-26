Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: hora y canal del partido por LaLiga de España
El enfrentamiento pendiente por la primera jornada del campeonato español entre Real Madrid y Real Sociedad se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu.
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Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO juegan HOY miércoles 26 de agosto, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras la agónica victoria por 2-1 ante Espanyol, el conjunto madrileño disputará el siguiente partido ante su público, cuando reciba a la Real Sociedad. El equipo de San Sebastián llega a este duelo luego de perder por la mínima ante Real Betis, por ello, está en la obligación de sumar en su visita a Madrid.
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Horarios por país del partido Real Madrid vs Real Sociedad
El duelo entre Real Madrid y Real Sociedad se disputará este miércoles 26 de agosto, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Canal para ver Real Madrid vs Real Sociedad
El partido entre Real Madrid y Real Sociedad, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN.
Estadio donde se juega el Real Madrid vs Real Sociedad
Real Madrid y Real Sociedad disputarán este encuentro en el estadio Santiago Bernabéu. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 83.000 espectadores.
Pronóstico de Real Madrid vs Real Sociedad
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Real Sociedad.
- Betsson: gana Real Madrid (1,33), empate (4,80), gana Real Sociedad (9,70)
- Betano: gana Real Madrid (1,34), empate (5,60), gana Real Sociedad (8,00)
- Bet365: gana Real Madrid (1,30), empate (6,00), gana Real Sociedad (8,50)
- 1XBet: gana Real Madrid (1,35), empate (5,89), gana Real Sociedad (9,30)
- Caliente: gana Real Madrid (1,32), empate (5,75), gana Real Sociedad (9,30)
- Doradobet: gana Real Madrid (1,32), empate (6,00), gana Real Sociedad (8,00).
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Alineaciones Real Madrid vs Real Sociedad: posibles formaciones
- Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Silva, Valverde; Güler, Bellingham, Vinicius Jr y Mbappé.
- Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldía, Martín, Gómez; Herrera, Soler; Kubo, Sucic, Barrenetxea y Oyarzábal.
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