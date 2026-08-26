HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: hora y canal del partido por LaLiga de España

El enfrentamiento pendiente por la primera jornada del campeonato español entre Real Madrid y Real Sociedad se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: Real Madrid/Real Sociedad/composición LR
Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: Real Madrid/Real Sociedad/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO juegan HOY miércoles 26 de agosto, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la agónica victoria por 2-1 ante Espanyol, el conjunto madrileño disputará el siguiente partido ante su público, cuando reciba a la Real Sociedad. El equipo de San Sebastián llega a este duelo luego de perder por la mínima ante Real Betis, por ello, está en la obligación de sumar en su visita a Madrid.

PUEDES VER: Kevin Quevedo pidió una nueva oportunidad en Alianza Lima: ¿qué debe hacer para volver a ser considerado por Pablo Guede?

lr.pe

Horarios por país del partido Real Madrid vs Real Sociedad

El duelo entre Real Madrid y Real Sociedad se disputará este miércoles 26 de agosto, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

Canal para ver Real Madrid vs Real Sociedad

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN.

Estadio donde se juega el Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid y Real Sociedad disputarán este encuentro en el estadio Santiago Bernabéu. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 83.000 espectadores.

Pronóstico de Real Madrid vs Real Sociedad

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Real Sociedad.

  • Betsson: gana Real Madrid (1,33), empate (4,80), gana Real Sociedad (9,70)
  • Betano: gana Real Madrid (1,34), empate (5,60), gana Real Sociedad (8,00)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,30), empate (6,00), gana Real Sociedad (8,50)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1,35), empate (5,89), gana Real Sociedad (9,30)
  • Caliente: gana Real Madrid (1,32), empate (5,75), gana Real Sociedad (9,30)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,32), empate (6,00), gana Real Sociedad (8,00).

PUEDES VER: Julieta Lazcano rompió su silencio sobre su polémica salida de Alianza Lima: "No voy a ser hipócrita"

lr.pe

Alineaciones Real Madrid vs Real Sociedad: posibles formaciones

  • Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Silva, Valverde; Güler, Bellingham, Vinicius Jr y Mbappé.
  • Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldía, Martín, Gómez; Herrera, Soler; Kubo, Sucic, Barrenetxea y Oyarzábal.

Últimos partidos de Real Madrid

  • Espanyol 1-2 Real Madrid | 22.08.26
  • Schalke 0-3 Real Madrid | 16.08.26
  • Deportivo de A Coruña 0-1 Real Madrid | 12.08.26
  • Ferencvaros 1-2 Real Madrid | 8.08.26
  • Real Madrid 2-2 Fiorentina | 1.08.26

Últimos partidos de Real Sociedad

  • Real Betis 1-0 Real Sociedad | 21.08.26
  • Chelsea 3-1 Real Sociedad | 15.08.26
  • Colonia 2-1 Real Sociedad | 8.08.26
  • Toulouse 2-1 Real Sociedad | 31.07.26
  • Aston Villa 2-4 Real Sociedad | 28.07.26
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Real Madrid - Real Sociedad: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por LaLiga de España

Real Madrid - Real Sociedad: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por LaLiga de España

LEER MÁS
Con la mirada perdida y el rostro desencajado: la desoladora imagen de Julián Álvarez tras ser repudiado por hinchas del Atlético Madrid

Con la mirada perdida y el rostro desencajado: la desoladora imagen de Julián Álvarez tras ser repudiado por hinchas del Atlético Madrid

LEER MÁS
¡En los descuentos! Real Madrid venció 2-1 a Espanyol en su primer partido de la temporada en LaLiga de España

¡En los descuentos! Real Madrid venció 2-1 a Espanyol en su primer partido de la temporada en LaLiga de España

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Cueva reveló qué futbolistas jóvenes pueden marcar la diferencia en la selección peruana: "Hay que darles confianza"

Christian Cueva reveló qué futbolistas jóvenes pueden marcar la diferencia en la selección peruana: "Hay que darles confianza"

LEER MÁS
¡Perú clasificó al FIFAe Finals 2026! Selección nacional logró boleto mundial tras llegar a la final sudamericana

¡Perú clasificó al FIFAe Finals 2026! Selección nacional logró boleto mundial tras llegar a la final sudamericana

LEER MÁS
Jean Deza dejó firme mensaje tras mal momento de la selección y recordó a Gareca: A Perú antes lo respetaban más

Jean Deza dejó firme mensaje tras mal momento de la selección y recordó a Gareca: A Perú antes lo respetaban más

LEER MÁS
Julieta Lazcano rompió su silencio sobre su polémica salida de Alianza Lima: "No voy a ser hipócrita"

Julieta Lazcano rompió su silencio sobre su polémica salida de Alianza Lima: "No voy a ser hipócrita"

LEER MÁS
¿Cuál es el próximo partido de Colombia en el Mundial 2026? Revisa el calendario oficial

¿Cuál es el próximo partido de Colombia en el Mundial 2026? Revisa el calendario oficial

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025