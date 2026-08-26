Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: hora y canal del partido por LaLiga de España

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: Real Madrid/Real Sociedad/composición LR

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: Real Madrid/Real Sociedad/composición LR

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Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO juegan HOY miércoles 26 de agosto, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la agónica victoria por 2-1 ante Espanyol, el conjunto madrileño disputará el siguiente partido ante su público, cuando reciba a la Real Sociedad. El equipo de San Sebastián llega a este duelo luego de perder por la mínima ante Real Betis, por ello, está en la obligación de sumar en su visita a Madrid.

Horarios por país del partido Real Madrid vs Real Sociedad

El duelo entre Real Madrid y Real Sociedad se disputará este miércoles 26 de agosto, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Canal para ver Real Madrid vs Real Sociedad

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN.

Estadio donde se juega el Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid y Real Sociedad disputarán este encuentro en el estadio Santiago Bernabéu. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 83.000 espectadores.

Pronóstico de Real Madrid vs Real Sociedad

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Real Sociedad.

Betsson: gana Real Madrid (1,33), empate (4,80), gana Real Sociedad (9,70)

Betano: gana Real Madrid (1,34), empate (5,60), gana Real Sociedad (8,00)

Bet365: gana Real Madrid (1,30), empate (6,00), gana Real Sociedad (8,50)

1XBet: gana Real Madrid (1,35), empate (5,89), gana Real Sociedad (9,30)

Caliente: gana Real Madrid (1,32), empate (5,75), gana Real Sociedad (9,30)

Doradobet: gana Real Madrid (1,32), empate (6,00), gana Real Sociedad (8,00).

Alineaciones Real Madrid vs Real Sociedad: posibles formaciones

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Silva, Valverde; Güler, Bellingham, Vinicius Jr y Mbappé.

Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Silva, Valverde; Güler, Bellingham, Vinicius Jr y Mbappé. Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldía, Martín, Gómez; Herrera, Soler; Kubo, Sucic, Barrenetxea y Oyarzábal.

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