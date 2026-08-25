HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori y su ampay en el spa: ¿qué tan relevante es su vida privada? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Condenan a mujer que discriminó a vigilante de condominio en el Rímac: 1 año de prisión y S/4000 de reparación

La acusada atacó verbalmente al trabajador al no contar con la tarjeta electrónica exigida por el reglamento del condominio para ingresar. El hecho fue grabado en un video y sirvió para conseguir la sentencia.

Mujer que discriminó a vigilante fue condenada
Mujer que discriminó a vigilante fue condenada | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Poder Judicial condenó a una mujer por discriminar con expresiones ofensivas a un hombre que se desempeñaba como conserje de apoyo y vigilante en el condominio Praderas del Rímac, en Lima Centro. La agresión se produjo luego de que el trabajador le solicitara la tarjeta electrónica exigida por el reglamento del inmueble para ingresar.

En el proceso, la acusada reconoció su responsabilidad en el caso y se acogió a la terminación anticipada, por lo que el juzgado le impuso 1 año, 11 meses y 10 días de pena privativa de la libertad. Asimismo, fijó una reparación civil de S/4.000 a favor del agraviado y ordenó a la mujer llevar terapia psicológica para evitar que la pena sea efectiva, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público.

TE RECOMENDAMOS

ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

PUEDES VER: ¡Sigue el calor! Senamhi prevé continuidad de altas temperaturas en Lima Metropolitana: hasta 28 °C

lr.pe

Mujer discriminó a vigilante por exigirle tarjeta de ingreso del condominio

Según lo demostrado por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Lima, la acusada profirió expresiones ofensivas y discriminatorias contra el agraviado porque no contaba con la tarjeta electrónica exigida por el reglamento del condominio para ingresar al edificio.

Ante la persistencia de estas expresiones violentas que aludían a la condición étnica, racial y económica del trabajador, este registró la conducta de la imputada con la cámara de su teléfono celular. El registro formó parte de los elementos considerados durante la investigación para probar el carácter denigrante de los ataques verbales.

Condenada tendrá que acudir a terapia psicológica para evitar pena efectiva

El despacho fiscal informó que, además de la condena de 1 año, 11 meses y 10 días de pena privativa de la libertad, la mujer tendrá que pagar una reparación civil de S/4.000 a favor del agraviado y deberá cumplir con la regla obligatoria de recibir terapias psicológicas-conductuales en el establecimiento de salud más cercano sobre temas relacionados con la discriminación. "En caso de incumplimiento de las normas, la pena será efectiva", indicó la entidad.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Julio Arbizu: “Es falso el discurso de reconciliación de Keiko Fujimori”

Julio Arbizu: “Es falso el discurso de reconciliación de Keiko Fujimori”

LEER MÁS
Indecopi multa a Caja Tacna y Serfinco por imponer límites de edad en créditos: ¿Qué dice la norma sobre esta práctica?

Indecopi multa a Caja Tacna y Serfinco por imponer límites de edad en créditos: ¿Qué dice la norma sobre esta práctica?

LEER MÁS
Racismo en redes marca disputa electoral: “Pensar distinto no te da derecho a deshumanizar al otro”

Racismo en redes marca disputa electoral: “Pensar distinto no te da derecho a deshumanizar al otro”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Tras 40 años liberan tramo de la avenida Venezuela usado como cochera: medida desata disputa entre empresa y municipio

Tras 40 años liberan tramo de la avenida Venezuela usado como cochera: medida desata disputa entre empresa y municipio

LEER MÁS
Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

LEER MÁS
Cronograma de pagos al sector público septiembre 2026: fechas para cobro de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos al sector público septiembre 2026: fechas para cobro de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario de S/487 a fines de agosto: ¿cómo saber si accedes a este beneficio?

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario de S/487 a fines de agosto: ¿cómo saber si accedes a este beneficio?

LEER MÁS
Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 25 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 25 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025