Condenan a mujer que discriminó a vigilante de condominio en el Rímac: 1 año de prisión y S/4000 de reparación

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El Poder Judicial condenó a una mujer por discriminar con expresiones ofensivas a un hombre que se desempeñaba como conserje de apoyo y vigilante en el condominio Praderas del Rímac, en Lima Centro. La agresión se produjo luego de que el trabajador le solicitara la tarjeta electrónica exigida por el reglamento del inmueble para ingresar.

En el proceso, la acusada reconoció su responsabilidad en el caso y se acogió a la terminación anticipada, por lo que el juzgado le impuso 1 año, 11 meses y 10 días de pena privativa de la libertad. Asimismo, fijó una reparación civil de S/4.000 a favor del agraviado y ordenó a la mujer llevar terapia psicológica para evitar que la pena sea efectiva, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público.

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Mujer discriminó a vigilante por exigirle tarjeta de ingreso del condominio

Según lo demostrado por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Lima, la acusada profirió expresiones ofensivas y discriminatorias contra el agraviado porque no contaba con la tarjeta electrónica exigida por el reglamento del condominio para ingresar al edificio.

Ante la persistencia de estas expresiones violentas que aludían a la condición étnica, racial y económica del trabajador, este registró la conducta de la imputada con la cámara de su teléfono celular. El registro formó parte de los elementos considerados durante la investigación para probar el carácter denigrante de los ataques verbales.

Condenada tendrá que acudir a terapia psicológica para evitar pena efectiva

El despacho fiscal informó que, además de la condena de 1 año, 11 meses y 10 días de pena privativa de la libertad, la mujer tendrá que pagar una reparación civil de S/4.000 a favor del agraviado y deberá cumplir con la regla obligatoria de recibir terapias psicológicas-conductuales en el establecimiento de salud más cercano sobre temas relacionados con la discriminación. "En caso de incumplimiento de las normas, la pena será efectiva", indicó la entidad.