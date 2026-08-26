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Política

Juntos por el Perú retrocede con interpelación a Guillermo Shinno Huamaní, ministro de Energía y Minas

La bancada de oposición mantiene en pie la moción contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y evaluará junto con Obras y Ahora Nación un nuevo cuestionario contra el titular del sector energético.

Vocero de la bancada de oposición anunció el retiro de la interpelación contra el ministro de Energía y Minas. Foto: composición LR
Vocero de la bancada de oposición anunció el retiro de la interpelación contra el ministro de Energía y Minas. Foto: composición LR
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Juntos por el Perú retiró la moción de interpelación contra Guillermo Shinno Huamaní, ministro de Energía y Minas. La bancada opositora había presentado el documento un día antes, pero decidió reformularlo junto con las bancadas de Obras y Ahora Nación. Así lo confirmó el vocero de la agrupación, Ernesto Zunini, quien explicó que buscan una "actuación colectiva" frente al Gobierno.

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Zunini precisó que, de las mociones impulsadas por su bancada, solo una queda vigente por ahora. "La única interpelación formal que ingresó la bancada es la del ministro de Defensa", dijo el legislador. Agregó que el pliego contra Shinno se retiró para revisar las preguntas con más calma, no para archivar el reclamo.

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El congresista insistió en que el retiro del documento no borra el fondo del problema. "Eso no significa que el problema no exista o que sea algo trivial", señaló. Zunini también valoró un ofrecimiento del primer ministro, quien dijo estar dispuesto a presentarse ante el Congreso las veces que haga falta para dar explicaciones. El vocero de Juntos por el Perú adelantó que tomarán esa palabra como compromiso.

La decisión llega después de que Juan Sheput calificara de exagerado el número de interpelaciones que promueve la bancada. La moción contra Rafael Belaúnde por el uso de las fuerzas del orden en Pataz sigue como el único proceso formal en curso.

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El cuestionario que Juntos por el Perú preparó contra Guillermo Shinno Huamaní apunta al alza en el precio de los combustibles. La bancada también exige explicaciones sobre las medidas que tomó el Ejecutivo frente a las protestas de los transportistas. Ese reclamo social se mantiene activo pese al retiro temporal del pliego.

La bancada opositora no descarta insistir con una nueva moción contra el ministro de Energía y Minas. Zunini dijo que el objetivo es lograr consenso con otras fuerzas antes de presentar un documento definitivo. Esa coordinación busca evitar que cada bancada actúe por separado con pedidos distintos hacia el mismo funcionario.

Juntos por el Perú había registrado además una tercera propuesta de interpelación, esta vez contra el titular del Interior. Con el retiro del pliego de Energía y Minas, la agrupación concentra su presión inmediata en dos frentes: Defensa, con proceso formal en marcha, y una futura moción conjunta contra Shinno.

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