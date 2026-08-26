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Estados Unidos pausó temporalmente las citas para solicitar visas de inmigrante en sus embajadas y consulados de todo el mundo. El Departamento de Estado explicó que la decisión responde a una nueva capacitación dirigida al personal consular para aplicar procedimientos más estrictos al evaluar a los solicitantes.

La medida afecta a personas que esperaban una entrevista para obtener este tipo de visa y también a quienes ya tenían una cita programada. En estos casos, las autoridades pueden cancelar o reprogramar las entrevistas, mientras los consulados comunican directamente cualquier modificación a los solicitantes.

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¿Cuándo se reanudarán las entrevistas para visado?

El Departamento de Estado señaló que sus funcionarios están recibiendo una formación global para garantizar que las solicitudes sean revisadas de forma más exhaustiva y coherente. El objetivo está relacionado con nuevos procedimientos para determinar si los solicitantes podrían depender de beneficios públicos estadounidenses.

"Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas", indicó un portavoz del Departamento de Estado. La institución no precisó cuándo se reanudarán las citas ni detalló cuánto durará el proceso de capacitación.

Según la información proporcionada por el Gobierno, la formación comenzó a principios de agosto y tiene alcance mundial. Por ello, la pausa no se limita a un país o región específica, sino que se aplica a la red de embajadas y consulados estadounidenses.

La decisión se produce en un contexto de mayores restricciones migratorias impulsadas durante el segundo mandato de Donald Trump. Entre ellas figuran cambios en los procedimientos para obtener visas y otras medidas dirigidas a reducir la inmigración.

¿A quiénes afecta la suspensión de las entrevistas?

La pausa afecta a los solicitantes de visas de inmigrante que necesitan realizar una entrevista consular para continuar con su proceso. Las personas que ya tenían una cita también pueden verse afectadas, ya que una entrevista previamente programada no garantiza que se mantenga en la fecha original.

De acuerdo con el Departamento de Estado, cuando se producen modificaciones, las embajadas y consulados deben comunicarlas directamente a los solicitantes. Según una fuente citada por The Washington Post, las citas de visas de inmigrante fueron canceladas desde el lunes y la medida se extendería hasta el final de agosto, aunque la administración de Trump no confirma de forma oficial la fecha.

¿Qué pasa si ya tenía una cita para la visa?

Los solicitantes que ya tenían una entrevista programada pueden recibir un correo de la embajada o el consulado informándoles que su cita fue cancelada o reprogramada. En esos casos, deberán esperar a que las autoridades les comuniquen una nueva fecha.

"Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visados, las embajadas y consulados comunican cualquier cambio directamente a los solicitantes", explicó el portavoz del Departamento de Estado.

Por ese motivo, es importante revisar con frecuencia el correo electrónico utilizado durante el proceso y los canales oficiales del consulado correspondiente. El Departamento de Estado también mantiene una herramienta oficial para consultar la programación de entrevistas de visas de inmigrante según la embajada o el consulado.

La suspensión ocurre después de que un juez federal declarara ilegal una política que había suspendido la expedición de visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países. El fallo consideró que esa medida excedía las competencias atribuidas al secretario de Estado, Marco Rubio.

La Administración Trump, entretanto, mantiene su estrategia de endurecimiento de las políticas migratorias, mientras las autoridades consulares avanzan con la nueva capacitación.