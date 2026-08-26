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Un menor de 12 años fue retirado con engaños del colegio Mariano Melgar, en Breña, por un sujeto, identificado como César Manuel Prado Hurtado (49), quien se hizo pasar por su tío. El hecho ocurrió el pasado 18 de agosto, cuando el desconocido ingresó al plantel educativo y solicitó llevarse al menor bajo el pretexto de llevarlo a una cita médica. A pesar de registrar sus datos, logró que un auxiliar lo acompañara hasta la salida sin que la institución verificara su identidad o parentesco con la familia.

Tras retirar al menor, el sujeto lo trasladó a un departamento a media cuadra del colegio. En un descuido, cuando el hombre ingresó a la cocina, el estudiante logró escapar hacia la calle auxiliado por una residente del edificio. Angélica, madre de la víctima, denunció la negligencia del centro educativo y señaló que, a pesar de que su hijo regresó al plantel a salvo tras la huida, las autoridades escolares no la notificaron y recién conoció el hecho por la noche a través del relato del adolescente.

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“El hombre se hizo pasar por el tío, llena el registro y el portero va a buscar a mi hijo para sacarlo. El auxiliar tampoco sabía quien era el hombre porque primero le dijo que lo había venido a recoger su papá, pero mi esposo falleció (…) Él no conoce a sus tíos por parte de papá y se confió (…) Lo llevó a un departamento a media cuadra del colegio (…) Mi hijo sintió temor y se escapó”, indicó la madre del adolescente en una entrevista con ATV Noticias.

Madre denuncia fallas de seguridad en colegio tras retiro irregular de su hijo de 12 años

La apoderada criticó severamente la negligencia del centro educativo, al no haber confirmado la identidad del adulto ni haberla contactado antes de permitir la salida del estudiante. Además, reprochó que las autoridades escolares no la notificaron de inmediato, aun después de saber que el niño fue retirado por una persona ajena a la familia.

“Mi hijo retorna al colegio y le explica al portero lo que ha pasado afirmándole que no conoce a ese hombre. En el video (de las cámaras de seguridad del plantel educativo) se ve que mi hijo le señala al portero el lugar donde se lo han llevado, pero nadie me llama. Aún teniendo conocimiento que lo retiró un sujeto extraño el que ha venido al colegio a sacarlo, nadie me ha llamado. Mi hijo me contó después, en la noche. Me dijo que lo habían intentado secuestrar”, detalló.

La familia demandó la aplicación inmediata de los protocolos escolares y reforzar la vigilancia en los alrededores del plantel. Por su parte, la Fiscalía investiga el caso para esclarecer lo sucedido y sancionar a los responsables. En esa línea, el director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales Torres, se presentó en el colegio para evaluar lo ocurrido y brindar el apoyo correspondiente a la familia y al centro educativo.