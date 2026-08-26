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Desalojan construcciones que ocuparon por más de 40 años la avenida Túpac Amaru tras megaoperativo en Carabayllo

Más de 400 policías y maquinaria pesada participaron en el operativo para retirar construcciones de la vía pública. Comerciantes cuestionaron el desalojo y aseguraron que pagaban a la municipalidad.

PNP y Municipalidad de Carabayllo ejecutan operativo para recuperar avenida Túpac Amaru
PNP y Municipalidad de Carabayllo ejecutan operativo para recuperar avenida Túpac Amaru
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La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad de Carabayllo ejecutaron un operativo desde la madrugada de este miércoles 26 de agosto para recuperar más de 14 cuadras de la avenida Túpac Amaru, en la urbanización El Progreso. La intervención permitió retirar construcciones y puestos que ocupaban el espacio público desde hace más de 40 años.

El despliegue comenzó alrededor de las 2:30 a. m. y comprendió el tramo ubicado entre los kilómetros 19.5 y 20 de la avenida, además de calles y vías adyacentes. Más de 400 efectivos policiales participaron en la operación, junto con personal municipal y maquinaria pesada.

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PNP y Municipalidad de Carabayllo ejecutan operativo para recuperar avenida Túpac Amaru

Policía Nacional del Perú y Municipalidad de Carabayllo recuperan más de 14 cuadras de avenida Túpac Amaru en operativo conjunto. Foto: Municipalidad de Carabayllo.

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Intervención desde la madrugada

El operativo, denominado “Alameda El Progreso 2026”, estuvo encabezado por el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Jorge Luis Castillo Vargas. También participaron agentes de las comisarías de El Progreso, Santa Isabel, Puente Piedra y La Ensenada.

La PNP informó que la zona estaba ocupada por comercio informal y paraderos informales, situación que generaba congestión vehicular y dificultades para el libre tránsito. Según el general Castillo, estos espacios también eran aprovechados por personas vinculadas a hechos delictivos.

La intervención contó con unidades especializadas como la División de Servicios Especiales (Divseesp), División de Emergencia (Diveme), Los Halcones, la Policía de Tránsito y personal de inteligencia.

Por su parte, la Municipalidad de Carabayllo movilizó a trabajadores de Fiscalización, Comercialización, Serenazgo, Limpieza Pública, Parques y Jardines, entre otras áreas.

PNP y Municipalidad de Carabayllo ejecutan operativo para recuperar avenida Túpac Amaru

Comerciantes cuestionan desalojo en avenida Túpac Amaru: Municipalidad de Carabayllo no responde a acusaciones. Foto: Municipalidad de Carabayllo.

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Comerciantes cuestionan operativo

Durante la intervención, maquinaria pesada retiró estructuras metálicas, toldos y pisos de cemento instalados en la zona. El desalojo afectó a más de 1.000 puestos, según Panamericana.

Algunos comerciantes cuestionaron la medida y aseguraron que pagaban a la Municipalidad de Carabayllo por el uso de los espacios. Una de las vendedoras afirmó que abonaba cada tres meses por el piso y el techo de su puesto.

Otros comerciantes señalaron que no recibieron una notificación previa sobre el operativo. Una trabajadora sostuvo que la comuna también cobraba por los toldos y el uso de la vía pública, mientras que otra afirmó que habría retirado sus estructuras si conocía con anticipación la intervención.

Hasta la información difundida durante el operativo, la Municipalidad de Carabayllo no había brindado una respuesta pública a estas acusaciones.

Mantendrán presencia policial

La PNP señaló que mantendrá efectivos en los puntos recuperados para evitar una nueva ocupación del espacio público. “Se va a sostener el servicio acá, a fin de que este lugar vuelva a ser seguro”, declaró el general Jorge Luis Castillo Vargas a TVPerú.

La intervención forma parte de las acciones coordinadas entre la Policía y el municipio para recuperar vías y áreas de uso común. Según la PNP, el objetivo es fortalecer la presencia del Estado, garantizar el libre tránsito y mejorar las condiciones de seguridad para los vecinos de Carabayllo.

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