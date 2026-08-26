Reniec entregará DNI gratis en 5 distritos de Lima afectados por lluvias: conoce fechas y lugares

La atención se ofrecerá en locales municipales y centros de salud, con un cronograma específico por distrito, hasta finales de septiembre, para garantizar el acceso al DNI a las familias vulnerables. | Foto: composición LR/Difusión

La atención se ofrecerá en locales municipales y centros de salud, con un cronograma específico por distrito, hasta finales de septiembre, para garantizar el acceso al DNI a las familias vulnerables. | Foto: composición LR/Difusión

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará campañas gratuitas de documentación en cinco distritos de Lima Metropolitana afectados por las lluvias registradas durante la última semana. Las jornadas comenzarán desde este jueves 27 de agosto y se desarrollarán en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Chorrillos y Villa María del Triunfo, con el propósito de facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI).

La atención se brindará en locales municipales, establecimientos de salud y otros puntos establecidos en coordinación con las autoridades de cada jurisdicción. Los horarios serán principalmente de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., aunque las fechas de atención y los lugares variarán según cada distrito.

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¿Dónde y cuándo se podrá obtener el DNI gratis en Lima tras las lluvias?

Los vecinos de los distritos incluidos en la campaña podrán acudir a los siguientes puntos de atención, de acuerdo con el cronograma establecido por Reniec:

Villa El Salvador: la atención se realizará los lunes y viernes, de 9:30 a. m. a 1 p. m., en la Villa del Adulto Mayor, ubicada en el Sector 3, Grupo 8. La campaña continuará hasta el viernes 25 de setiembre.

la atención se realizará los lunes y viernes, de 9:30 a. m. a 1 p. m., en la Villa del Adulto Mayor, ubicada en el Sector 3, Grupo 8. La campaña continuará hasta el viernes 25 de setiembre. San Juan de Miraflores: los servicios estarán disponibles los martes y jueves, en el mismo horario, en el Palacio Municipal, situado en la avenida Belisario Suárez 1075, Salón de los Espejos. El cronograma se extenderá hasta el martes 29 de setiembre.

los servicios estarán disponibles los martes y jueves, en el mismo horario, en el Palacio Municipal, situado en la avenida Belisario Suárez 1075, Salón de los Espejos. El cronograma se extenderá hasta el martes 29 de setiembre. San Juan de Lurigancho: Reniec atenderá los jueves de 9:30 a. m. a 1 p. m. en la Subgerencia de Programas Sociales, ubicada en la avenida El Bosque 331, urbanización Canto Grande, detrás de Sedapal. Las jornadas seguirán hasta el jueves 24 de setiembre.

Reniec atenderá los jueves de 9:30 a. m. a 1 p. m. en la Subgerencia de Programas Sociales, ubicada en la avenida El Bosque 331, urbanización Canto Grande, detrás de Sedapal. Las jornadas seguirán hasta el jueves 24 de setiembre. Chorrillos: la campaña comenzará el jueves 27 de agosto y continuará hasta el jueves 24 de setiembre. La atención será los jueves, de 9:30 a. m. a 1 p. m., en la Demuna de la avenida Defensores del Morro, ex Huaylas, cuadra 20, junto a la Red de Salud del Minsa.

la campaña comenzará el jueves 27 de agosto y continuará hasta el jueves 24 de setiembre. La atención será los jueves, de 9:30 a. m. a 1 p. m., en la Demuna de la avenida Defensores del Morro, ex Huaylas, cuadra 20, junto a la Red de Salud del Minsa. Villa María del Triunfo: las jornadas se distribuirán en distintos establecimientos de salud del distrito, entre ellos los centros materno infantiles Villa María del Triunfo y Tablada, además de los puestos de salud Virgen de Lourdes, 12 de Junio, Santa Rosa de Belén, Paraíso Alto y Juan Carlos Soberón.

Reniec: conoce el cronograma de atención gratuita en Villa El Salvador, SJM, SJL, Chorrillos y VMT

Villa María del Triunfo tendrá una programación distribuida en distintos establecimientos de salud del distrito, debido a la necesidad de acercar la atención registral a las zonas afectadas por las lluvias. Las jornadas se realizarán en diferentes fechas durante agosto y setiembre, según el cronograma correspondiente a cada punto.

Los lugares considerados para estas campañas son los Centros Materno Infantiles Villa María del Triunfo y Tablada, además de los puestos de salud Virgen de Lourdes, 12 de Junio, Santa Rosa de Belén, Paraíso Alto y Juan Carlos Soberón.

También se habilitarán jornadas en los centros de salud mental comunitario Gurruchaga y David Guerrero. En estos establecimientos, la atención se desarrollará de 9:30 a. m. a 1 p. m., aunque las fechas dependerán de cada sede.

El Reniec señaló que estas acciones buscan facilitar que los habitantes de los sectores afectados puedan contar con un DNI vigente. El documento resulta necesario para efectuar distintos trámites y acceder a servicios proporcionados por el Estado, por lo que las campañas acercarán la atención a las familias que presentan dificultades para acudir a las oficinas registrales.