HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ignacio Buse a cuartos de final del ATP 250 de Wiston-Salem tras derrotar a Daniel Altmaier
Ignacio Buse a cuartos de final del ATP 250 de Wiston-Salem tras derrotar a Daniel Altmaier     Ignacio Buse a cuartos de final del ATP 250 de Wiston-Salem tras derrotar a Daniel Altmaier     Ignacio Buse a cuartos de final del ATP 250 de Wiston-Salem tras derrotar a Daniel Altmaier     
Sociedad

Reniec entregará DNI gratis en 5 distritos de Lima afectados por lluvias: conoce fechas y lugares

Atención se llevará a cabo en locales municipales y centros de salud, principalmente en horarios de 9:30 a.m. a 1:00 p.m., con fechas variadas según cada ubicación y cronograma establecido.

La atención se ofrecerá en locales municipales y centros de salud, con un cronograma específico por distrito, hasta finales de septiembre, para garantizar el acceso al DNI a las familias vulnerables.
La atención se ofrecerá en locales municipales y centros de salud, con un cronograma específico por distrito, hasta finales de septiembre, para garantizar el acceso al DNI a las familias vulnerables. | Foto: composición LR/Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará campañas gratuitas de documentación en cinco distritos de Lima Metropolitana afectados por las lluvias registradas durante la última semana. Las jornadas comenzarán desde este jueves 27 de agosto y se desarrollarán en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Chorrillos y Villa María del Triunfo, con el propósito de facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI).

La atención se brindará en locales municipales, establecimientos de salud y otros puntos establecidos en coordinación con las autoridades de cada jurisdicción. Los horarios serán principalmente de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., aunque las fechas de atención y los lugares variarán según cada distrito.

TE RECOMENDAMOS

ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Madre denuncia que sujeto se hizo pasar por tío de su hijo de 12 años para sacarlo del colegio y logró que auxiliar se lo entregaran: "Él escapó"

lr.pe

¿Dónde y cuándo se podrá obtener el DNI gratis en Lima tras las lluvias?

Los vecinos de los distritos incluidos en la campaña podrán acudir a los siguientes puntos de atención, de acuerdo con el cronograma establecido por Reniec:

  • Villa El Salvador: la atención se realizará los lunes y viernes, de 9:30 a. m. a 1 p. m., en la Villa del Adulto Mayor, ubicada en el Sector 3, Grupo 8. La campaña continuará hasta el viernes 25 de setiembre.
  • San Juan de Miraflores: los servicios estarán disponibles los martes y jueves, en el mismo horario, en el Palacio Municipal, situado en la avenida Belisario Suárez 1075, Salón de los Espejos. El cronograma se extenderá hasta el martes 29 de setiembre.
  • San Juan de Lurigancho: Reniec atenderá los jueves de 9:30 a. m. a 1 p. m. en la Subgerencia de Programas Sociales, ubicada en la avenida El Bosque 331, urbanización Canto Grande, detrás de Sedapal. Las jornadas seguirán hasta el jueves 24 de setiembre.
  • Chorrillos: la campaña comenzará el jueves 27 de agosto y continuará hasta el jueves 24 de setiembre. La atención será los jueves, de 9:30 a. m. a 1 p. m., en la Demuna de la avenida Defensores del Morro, ex Huaylas, cuadra 20, junto a la Red de Salud del Minsa.
  • Villa María del Triunfo: las jornadas se distribuirán en distintos establecimientos de salud del distrito, entre ellos los centros materno infantiles Villa María del Triunfo y Tablada, además de los puestos de salud Virgen de Lourdes, 12 de Junio, Santa Rosa de Belén, Paraíso Alto y Juan Carlos Soberón.

PUEDES VER: Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

lr.pe

Reniec: conoce el cronograma de atención gratuita en Villa El Salvador, SJM, SJL, Chorrillos y VMT

Villa María del Triunfo tendrá una programación distribuida en distintos establecimientos de salud del distrito, debido a la necesidad de acercar la atención registral a las zonas afectadas por las lluvias. Las jornadas se realizarán en diferentes fechas durante agosto y setiembre, según el cronograma correspondiente a cada punto.

Los lugares considerados para estas campañas son los Centros Materno Infantiles Villa María del Triunfo y Tablada, además de los puestos de salud Virgen de Lourdes, 12 de Junio, Santa Rosa de Belén, Paraíso Alto y Juan Carlos Soberón.

También se habilitarán jornadas en los centros de salud mental comunitario Gurruchaga y David Guerrero. En estos establecimientos, la atención se desarrollará de 9:30 a. m. a 1 p. m., aunque las fechas dependerán de cada sede.

El Reniec señaló que estas acciones buscan facilitar que los habitantes de los sectores afectados puedan contar con un DNI vigente. El documento resulta necesario para efectuar distintos trámites y acceder a servicios proporcionados por el Estado, por lo que las campañas acercarán la atención a las familias que presentan dificultades para acudir a las oficinas registrales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
DNI gratis en Lima: Reniec lanza campaña hasta setiembre para 5 distritos afectados por lluvias

DNI gratis en Lima: Reniec lanza campaña hasta setiembre para 5 distritos afectados por lluvias

LEER MÁS
Reniec ofrecerá DNI gratuito en Lima Metropolitana este 15 de agosto: revisa horarios, distritos y requisitos ante las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026

Reniec ofrecerá DNI gratuito en Lima Metropolitana este 15 de agosto: revisa horarios, distritos y requisitos ante las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026

LEER MÁS
Reniec habilita atención este sábado 15 y domingo 16 de agosto: sedes y horarios para tramitar o recoger tu DNI

Reniec habilita atención este sábado 15 y domingo 16 de agosto: sedes y horarios para tramitar o recoger tu DNI

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre denuncia que sujeto se hizo pasar por tío de su hijo de 12 años para sacarlo del colegio y logró que auxiliar se lo entregaran: "Él escapó"

Madre denuncia que sujeto se hizo pasar por tío de su hijo de 12 años para sacarlo del colegio y logró que auxiliar se lo entregaran: "Él escapó"

LEER MÁS
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

LEER MÁS
Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

LEER MÁS
Dos delincuentes balean a policía de la Dirincri durante operativo en Pachacútec, Ventanilla

Dos delincuentes balean a policía de la Dirincri durante operativo en Pachacútec, Ventanilla

LEER MÁS
Condenan a mujer que discriminó a vigilante de condominio en el Rímac: 1 año de prisión y S/4000 de reparación

Condenan a mujer que discriminó a vigilante de condominio en el Rímac: 1 año de prisión y S/4000 de reparación

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025