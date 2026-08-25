El eclipse lunar parcial del 27 de agosto de 2026 será un evento astronómico notable en Perú, donde la Luna alcanzará un 96,2% de cobertura por la umbra terrestre. | Composición LR/AFP

El eclipse lunar parcial del 27 de agosto de 2026 será un evento astronómico notable en Perú, donde la Luna alcanzará un 96,2% de cobertura por la umbra terrestre. | Composición LR/AFP

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El fenómeno astronómico más impactante de 2026 llegará durante la noche del jueves 27 de agosto, fecha en que un eclipse lunar parcial cruzará el cielo de Perú. A lo largo de diversas horas, la penumbra terrestre bloqueará progresivamente la superficie del satélite natural, brindando una vista privilegiada a través de toda América, Europa occidental y África si el clima resulta favorable.

Pese a recibir la denominación popular de “Luna de sangre”, el evento no alcanzará una cobertura completa. Los cálculos de Time and Date señalan que la umbra cubrirá el 96,2% del disco selenita en su momento cumbre, matizando el cuerpo celeste con tonos cobrizos y rojizos sin llegar a ocultarlo del todo.

¿A qué hora inicia el eclipse lunar del jueves 27 de agosto en Perú?

El fenómeno astronómico de la Luna de sangre iniciará en territorio peruano a las 8.23 p. m. con el discreto ingreso del satélite en la penumbra de la Tierra, un evento de bajo contraste visual. Por su parte, la fase parcial —donde la umbra terrestre resulta plenamente perceptible— comenzará a las 9.34 p. m. y se extenderá hasta la madrugada posterior, conforme al registro de la Agencia Espacial del Perú (Conida) y el itinerario astronómico global.

8.23 p. m. del jueves 27: comienza la fase penumbral. El cambio de luminosidad será sutil.

comienza la fase penumbral. El cambio de luminosidad será sutil. 9.34 p. m.: empieza la fase parcial. La umbra terrestre avanzará de manera visible sobre el disco lunar.

empieza la fase parcial. La umbra terrestre avanzará de manera visible sobre el disco lunar. 11.13 p. m.: se alcanza el punto máximo, con aproximadamente el 96,2% de la superficie aparente de la Luna dentro de la sombra oscura.

se alcanza el punto máximo, con aproximadamente el 96,2% de la superficie aparente de la Luna dentro de la sombra oscura. 12.52 a. m. del viernes 28: termina la etapa parcial y el satélite sale de la umbra.

termina la etapa parcial y el satélite sale de la umbra. 2.03 a. m.: concluye la fase penumbral y finaliza por completo el acontecimiento astronómico.

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¿Cómo ver el eclipse lunar desde Perú y qué otros países sudamericanos podrán observarlo?

El fenómeno astronómico se contemplará de forma directa desde todos los departamentos peruanos sin necesidad de filtros ni lentes protectores, ya que mirar el satélite natural no acarrea riesgos para la salud ocular. Los especialistas sugieren acudir a un área abierta, sin contaminación lumínica y con el cielo despejado, pues la nubosidad constituye el único obstáculo real para su apreciación.

Aunque no resulta obligatorio contar con instrumentos ópticos, los telescopios básicos facilitarán el rastreo del manto sombrío sobre la superficie lunar. En caso de mal tiempo, el público podrá recurrir a la transmisión digital EN VIVO de Time and Date con señal de diversos observatorios.

La cobertura abarcará casi todo el territorio sudamericano bajo distintas franjas horarias. Mientras Colombia y Ecuador mantendrán la misma cronología que la nación peruana —con el punto culminante a las 11.13 p. m.—, naciones como Bolivia, Venezuela y Chile lo registrarán a las 12.13 a. m., al tiempo que Argentina, Uruguay y Brasil alcanzarán la fase máxima a la 1.13 a. m., siempre sujeto a las condiciones meteorológicas locales.