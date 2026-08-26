➤ HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este miércoles 26 de agosto
Desde Aries hasta Piscis, las recomendaciones abarcan amor, trabajo y salud. Asegúrate de seguir las pautas para afrontar el día de forma positiva según tu signo.
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- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te dicen los astros para este miércoles 26 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, miércoles 26 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: Tendrás que recurrir a tus contactos para resolver un problema que se presentará a nivel laboral. La respuesta será inmediata. En el amor, terminan los conflictos y buscas la reconciliación.
- Tauro: No encargues labores que requieren de mucha observación y cuidado a personas que no han demostrado capacidad. En el amor, alguien insiste en volver, pero decidirás mantener distancia.
- Géminis: Algún tipo de pérdida o problema inesperado te obligaría a invertir dinero para reparar los daños generados. Todo estará bajo tu dominio y control. En el amor, esa persona se comunicará.
- Cáncer: Podrías tener poca información para hacerle frente a ese problema que tienes a nivel laboral. Es momento de asesorarte por alguien de mayor experiencia. En el amor, expresa lo que sientes.
- Leo: Luego de ese corte laboral te está costando recuperarte económicamente, pero las cosas cambiarán gracias a una oferta que llegará a tus manos. En el amor, no digas cosas que puedan ofender.
- Virgo: No permitas que la presión que tienes a tu alrededor te desgaste. Céntrate en tu labor y exígete al máximo, solo así verás resultados que sorprenderán. En el amor, no tomes tanta distancia.
- Libra: Tendrás al frente asuntos económicos, posiblemente realices pagos que no hayas atendido a tiempo. En el amor, te enteras de algo que estaba oculto a tus ojos. Tomarás decisiones importantes.
- Escorpio: Te será muy evidente la mala gestión de un compañero. No te conviene pasar por alto sus errores. En el amor, tomarás distancia de esa persona que no termina por ganarse tu confianza.
- Sagitario: Un cambio inesperado te obligaría a realizar un viaje o traslado que no tenías planificado. Si tienes en mente realizar una mudanza o viaje, es el tiempo ideal para concretarlo con éxito.
- Capricornio: No estás atendiendo algunas deudas o pagos que sería conveniente resolver. Dejar pasar más tiempo complicaría la situación. En el amor, has resuelto las diferencias y vuelve la tranquilidad.
- Acuario: Una persona joven se complicaría a nivel laboral por su poca experiencia. Conviene apoyarlo. En el amor, alguien que desea llegar a ti comenzará a aproximarse y a expresar su interés.
- Piscis: La preocupación y la ansiedad te hace mantener un estado de alerta innecesario. Hoy tendrás el apoyo de alguien que conoce del tema que te preocupa y te dará salidas inteligentes y efectivas.