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Keiko Fujimori declaró más de S/1.000.000 de patrimonio ante la Contraloría

De acuerdo con la declaración jurada, Keiko Fujimori cuenta con ingresos mensuales de S/35.568, bienes de S/115.998 y en el rubro de otros por S/1.016.123.

La declaración jurada de Keiko Fujimori corresponde al periodo 2026. Foto: Presidencia.
La declaración jurada de Keiko Fujimori corresponde al periodo 2026. Foto: Presidencia.
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La presidenta Keiko Fujimori declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) un patrimonio por S/1.167.689,31 entre sus bienes, rentas y otros, correspondiente al periodo 2026.

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De acuerdo con el documento presentado por Fujimori, sus ingresos mensuales como mandataria ascienden a S/35.568. Esta remuneración proviene del sector público luego de que la exjefa de Estado, Dina Boluarte, decidió aumentar el sueldo.

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Por otro lado, sus bienes están valorizados en S/115.998 y el rubro de otros en S/1.016.123,31.

La mandataria consignó información sobre su situación financiera en el apartado de otra información de su declaración fiscal. Allí señaló que tiene pendiente el pago correspondiente a vacaciones truncas generadas durante su anterior vínculo laboral con el partido Fuerza Popular.

La Ley 30161 establece la obligación de los funcionarios públicos en el Perú de presentar una declaración jurada sobre sus ingresos, bienes y rentas. La normativa dispone que este documento patrimonial debe ser presentado al inicio, durante el ejercicio y al finalizar el desempeño de sus funciones públicas.

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Declaración de Keiko Fujimori ante la Contraloría.

Declaración de Keiko Fujimori ante la Contraloría.

Patrimonio de Keiko Fujimori aumentó en dos años

Para las Elecciones Generales 2026, la presidenta presentó su declaración jurada correspondiente al 2024.

En esa DJ, Fujimori registró que sus ingresos del sector privado ascendían a S/271.853,45 y bienes por S/115.998. En total, su patrimonio declarado fue por S/387.851,45.

Declaración de Fujimori correspondiente al 2024.

Declaración de Fujimori correspondiente al 2024.

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