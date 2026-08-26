Delincuentes armados roban S/15.000 y 25 aves de corral de la casa de una comerciante frente a puesto policial en Chiclayo
Los sujetos ingresaron durante la madrugada a la vivienda y amenazaron con un arma de fuego a la pareja. La familia asegura que pidió ayuda en el puesto policial ubicado frente al inmueble, pero los agentes les habrían indicado que acudan a denunciar el hecho en la comisaría.
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Una comerciante de verduras y tubérculos fue víctima de un violento robo durante la madrugada de este miércoles 26 de agosto en el sector Chosica del Norte, distrito de La Victoria, en Chiclayo. Tres delincuentes armados ingresaron a su vivienda y se llevaron S/15.000 en efectivo, además de celulares, tarjetas bancarias y 25 aves de corral valorizadas en aproximadamente S/2.000. El hecho ocurrió frente a un puesto de auxilio rápido de la Policía.
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Delincuentes treparon hasta el techo de la vivienda
De acuerdo con el testimonio brindado por Juana Mechán Azabache, de 62 años, a La República, el asalto ocurrió alrededor de las 4.30 a. m., cuando ella y su esposo, Ricardo Zafra Rodas, de 62 años, se encontraban descansando en su vivienda.
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Los delincuentes, que llevaban el rostro cubierto, habrían trepado por una ventana exterior para llegar al techo del inmueble. Desde allí descendieron hasta el primer piso utilizando una escalera.
Una vez dentro de la casa, los sujetos se dirigieron hacia Ricardo Zafra, quien descansaba sobre un colchón en el suelo. Según el relato de la víctima, uno de los asaltantes lo encañonó y le exigió información sobre el dinero que buscaban. Al mismo tiempo, le quitaron su teléfono celular.
Como el hombre no respondió sobre el paradero del efectivo, los delincuentes se dirigieron hacia el dormitorio principal, donde dormía Juana Mechán.
La comerciante contó que, debido a la oscuridad, inicialmente pensó que era su esposo quien buscaba algo desesperadamente entre los cajones de su ropero. Sin embargo, segundos después se percató de que se trataba de uno de los delincuentes.
El sujeto se abalanzó sobre ella para evitar que se moviera o pidiera ayuda, mientras sus cómplices revisaban el dormitorio. Finalmente, encontraron una caja y un mandil donde la comerciante guardaba sus ahorros, acumulados durante años de trabajo en el mercado Los Pathos.
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Ladrones huyeron con dinero, celulares y tarjetas
Tras apoderarse de los S/15.000, los delincuentes también sustrajeron teléfonos celulares y tarjetas bancarias de la pareja. Antes de escapar, volvieron a amenazar a las víctimas con el arma de fuego para evitar que intentaran seguirlos.
Los tres sujetos salieron por la puerta principal de la vivienda y huyeron durante la madrugada.
La familia asegura que, inmediatamente después del robo, una pariente de la comerciante acudió al puesto de auxilio rápido ubicado frente a la vivienda, al otro lado de la Panamericana Norte, para solicitar ayuda.
Según la versión de los familiares, los efectivos que se encontraban en el lugar no habrían acudido al inmueble y les habrían indicado que debían trasladarse a la Comisaría La Victoria para presentar la denuncia.
La República consultó el caso y, de acuerdo con la información proporcionada por la familia, la denuncia finalmente fue presentada ante la dependencia policial correspondiente.
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También robaron 25 gallinas y patos
Horas después del asalto, la familia descubrió que los delincuentes no solo habían ingresado al inmueble principal. También se llevaron 25 aves de corral, entre gallinas y patos, que se encontraban en el segundo piso de un inmueble contiguo.
El valor de estos animales ascendería a aproximadamente S/2.000, según la propietaria.
Con ello, el monto de lo sustraído entre dinero y animales asciende a unos S/17.000, sin contar el valor de los celulares, tarjetas y demás pertenencias.
Comerciante pide identificar a los responsables
Juana Mechán y su esposo solicitaron a la Policía que profundice las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del asalto.
La comerciante también pidió que se esclarezca cómo ocurrió el robo y que se revisen las cámaras de seguridad que puedan haber registrado el desplazamiento de los delincuentes antes y después de ingresar a la vivienda.
Asimismo, la familia solicitó que se investigue la actuación de los agentes que se encontraban en el puesto policial cercano cuando acudieron a pedir auxilio tras el asalto.