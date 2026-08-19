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Vientos de más de 40 km/h causaron caída de árboles, postes y techos en el norte del Perú

La institución educativa n.° 1663 en Trujillo sufrió daños en su techo, incrementando el riesgo para los niños. Otros distritos como Huanchaco y El Porvenir también reportaron afectaciones.

El Senamhi advierte que se prevén vientos de hasta 34 km/h en varias regiones del litoral peruano.
El Senamhi advierte que se prevén vientos de hasta 34 km/h en varias regiones del litoral peruano. | Foto: composición LR/Difusión
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Fuertes ráfagas de viento afectaron durante varias horas distintas zonas de Trujillo y Chiclayo, donde se reportaron daños en viviendas, árboles, postes de alumbrado y estructuras expuestas. En La Libertad, una institución educativa inicial ubicada en el distrito Víctor Larco Herrera también presentó afectaciones en el techo de la zona de baños.

Los hechos ocurrieron entre el martes 18 y miércoles 19 de agosto, en medio de condiciones de viento que también alcanzaron a localidades como Huanchaco, Chimbote, El Porvenir, La Esperanza, Salaverry y Moche. El Senamhi advirtió que las velocidades podrían superar los 45 km/h en algunos sectores de la costa norte.

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Vientos fuertes provocaron daños en Trujillo y otras zonas de La Libertad

Uno de los puntos afectados fue la institución educativa n.° 1663 Pequeños Ecológicos, ubicada en Víctor Larco Herrera. La fuerza del viento ocasionó daños en el techo del área de baños, donde una estructura destinada a sostener un tanque de agua elevado terminó cediendo y colapsando, según la evaluación realizada por personal de Defensa Civil. La situación representó un riesgo para los menores que acuden al plantel.

El distrito de Víctor Larco también registró reportes de techos desprendidos en el sector Buenos Aires, mientras que Huanchaco presentó ráfagas de mayor intensidad. Las condiciones también fueron percibidas en El Porvenir, La Esperanza, Salaverry y Moche. En los últimos días, la institución educativa afectada ya había presentado daños asociados a las ráfagas de viento.

Chiclayo registró ráfagas de más de 40 km/h y autoridades pidieron medidas preventivas

En Chiclayo, las condiciones meteorológicas generaron preocupación entre los vecinos durante el martes 18 de agosto. La estación del aeropuerto de la ciudad reportó velocidades superiores a los 40 km/h. En la urbanización Santa Victoria, un árbol fue afectado por la intensidad del viento, mientras existía riesgo de desprendimiento de calaminas, letreros, techos y otros elementos ubicados en zonas expuestas.

Ante este escenario, se recomendó asegurar las cubiertas y estructuras livianas, además de retirar objetos que pudieran ser desplazados por las ráfagas. También se pidió evitar la permanencia cerca de árboles, postes, letreros u otros elementos con riesgo de caer y revisar los reportes meteorológicos durante los periodos de mayor intensidad.

Senamhi prevé vientos de hasta 34 km/h en varias regiones del litoral peruano

Para el jueves 20 de agosto, el Senamhi anticipó vientos cercanos a los 34 km/h en la costa norte y centro del país. En la costa sur, las velocidades superarían los 20 km/h, mientras que en Ica alcanzarían valores próximos a los 34 km/h. El pronóstico contempla sectores de Áncash, Arequipa, Lima y Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura y Tumbes.

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