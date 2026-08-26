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PNP captura a banda vinculada al ataque contra bus de Cruz del Sur: exigían hasta S/100.000

Alias 'Perrón' es sindicado por la Policía como el encargado de administrar las cuentas bancarias de la organización criminal, que habría exigido hasta S/100.000 a empresas de transporte público e interprovincial.

Atentado a bus de Cruz del Sur en Lima: Detenidos presuntos responsables de extorsiones y ataques
Atentado a bus de Cruz del Sur en Lima: Detenidos presuntos responsables de extorsiones y ataques | Foto: composición LR
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Un bus de Cruz del Sur avanzaba por Lima rumbo a Ica cuando tres disparos interrumpieron su recorrido. Era la madrugada del 19 de agosto y dentro de la unidad viajaban 32 pasajeros. Dos proyectiles impactaron cerca de la cabina del conductor y otro alcanzó la zona destinada a los pasajeros. El chofer salió ileso y los usuarios continuaron su viaje en otra unidad.

En ese momento, la hipótesis de una extorsión apenas comenzaba a tomar forma. Este martes, una operación de la Policía Nacional apunta a una estructura criminal que no solo habría ordenado ataques contra buses, sino que también habría convertido las amenazas en un negocio a través de mensajes por WhatsApp, cuentas receptoras y exigencias de hasta S/100.000 para evitar nuevos atentados.

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El supuesto broker de la organización

Entre el 24 y 25 de agosto, agentes policiales realizaron intervenciones en distintos puntos de Lima y detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda. Uno de ellos es José Antonio Lindo Chahuana (52), alias 'Perrón', señalado como cabecilla y supuesto administrador financiero de la organización.

La PNP sostiene que 'Perrón' cumplía el papel de broker criminal, es decir, manejaba las cuentas utilizadas para recibir el dinero de las extorsiones. Fue intervenido en San Juan de Lurigancho cuando, según la Policía, retiraba S/5.000 que provendrían de uno de los pagos realizados por empresas de transporte.

Una mujer y un brazo armado

En el Rímac fue detenida Rosa Consuelo Vidas Torres (38), alias 'Muñeca'. De acuerdo con la investigación policial, habría prestado sus cuentas para recibir el dinero de las extorsiones. Además, registra antecedentes por robo agravado y una requisitoria por el mismo delito.

El tercer intervenido es José Grabiel Urbina Castellanos (27), alias 'Barbón', detenido en San Martín de Porres. La Policía lo sindica como integrante del brazo armado y sostiene que habría conducido el vehículo empleado para seguir al bus de Cruz del Sur antes del ataque ocurrido en la avenida Canadá.

Las imágenes de seguimiento obtenidas durante la investigación mostrarían cómo un vehículo negro siguió a la unidad, se colocó a su costado y luego se ubicó delante hasta detener su desplazamiento. Minutos después, se produjo el ataque en la avenida Canadá y con dirección a Rosa Toro.

Cruz del Sur, en la mira

El atentado del 19 de agosto no sería el único ataque vinculado a esta estructura. La PNP también relaciona a los detenidos con otro hecho ocurrido el 19 de julio en Puente Piedra, cuando un bus de Cruz del Sur que se dirigía hacia Huaraz fue baleado.

Después del ataque, los autores habrían dejado un sobre con un número telefónico, elemento que fue incorporado a las investigaciones. Ahora, la Policía sostiene que ambos hechos podrían formar parte de una misma dinámica extorsiva.

Celulares, cuentas y municiones

Durante los operativos se incautaron celulares que contendrían mensajes extorsivos, capturas de presuntos pagos, manuscritos con listados de depósitos y números de cuentas de posibles víctimas. También fueron encontrados laptops, una tablet, un equipo POS, tarjetas bancarias, una réplica de arma de fuego, cacerinas y municiones. Además, se encontró el vehículo de placa Z6P-184, que habría sido utilizado durante el ataque contra el bus interprovincial.

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