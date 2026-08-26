Lima 2027 presenta avances de organización ante Comité Ejecutivo de Panam Sports

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El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y del Comité Organizador de Lima 2027, Óscar Fernández Cáceres, participó en la reunión del Comité Ejecutivo de Panam Sports, donde dio a conocer el trabajo que se viene desarrollando para la organización de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, en el marco de la Panam Sports Week 2026, que se desarrolla en Lima.

Ante el Comité Ejecutivo de Panam Sports, Fernández Cáceres detalló las acciones previstas para recibir a más de 8 mil atletas y paradeportistas que participarán en la gran fiesta multideportiva del continente. “Desde el Comité Organizador tenemos muy claro que Lima 2027 se construye con planificación, capacidad de ejecución y, sobre todo, trabajo en equipo”, afirmó durante la cita, que contó también con la presencia de Neven Ilic, presidente de Panam Sports.

Presidente del IPD habló sobre el avance de Lima 2027. Foto: IPD





Lima 2027 presenta avances de organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos

En materia de infraestructura, explicó que Lima 2027 avanza en tres líneas de acción: la construcción de nuevos escenarios, a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN); la optimización de recintos existentes; y el mantenimiento preventivo y correctivo, liderado por el IPD.

Fernández Cáceres explicó que la planificación contempla procesos progresivos de diagnóstico, priorización y ejecución, considerando las características, nivel de criticidad y necesidades específicas de cada sede deportiva. “La organización responde a una misma secuencia de gestión: diagnosticar, priorizar, ejecutar, probar y liberar cada escenario para la implementación del Overlay”, precisó el también presidente del Comité Organizador de Lima 2027.

Presidente del IPD habló sobre el Programa de Voluntariado Lima 2027

Durante la intervención también se presentó el Programa de Voluntariado Lima 2027, que convocará a miles de personas para desempeñarse en más de 20 áreas operativas, entre ellas competencias deportivas, transporte, tecnología, servicios médicos, protocolo y atención al espectador.

El presidente del IPD destacó que cada intervención ejecutada forma parte del proceso de preparación de Lima 2027 y contribuye a garantizar unos Juegos organizados bajo estándares internacionales.

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se desarrollarán del 23 de julio al 8 de agosto y reunirán a más de 8 mil deportistas de 41 países. Posteriormente, los Juegos Parapanamericanos congregarán a los mejores exponentes del continente, consolidando al Perú como sede de uno de los principales eventos multideportivos de América.