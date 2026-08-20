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Nueve regiones en alerta por séptimo friaje: lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperaturas del 21 al 22 de agosto

El Senamhi anticipa un fin de semana con temperaturas en descenso, precipitaciones y ráfagas de viento para la selva de nueve departamentos del país.

Séptimo friaje del año se registrará este fin de semana, según Seanmhi
Séptimo friaje del año se registrará este fin de semana, según Seanmhi | Foto: Andina / Difusión
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que la selva de nueve departamentos del país registrará descensos en su temperatura diurna el 21 y 22 de agosto debido al ingreso del séptimo friaje del año.

El evento estará acompañado de cobertura nubosa, lluvias de ligera a moderada intensidad y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, de acuerdo con el aviso n.° 330 del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

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Descenso de temperaturas por séptimo friaje

El pronóstico del Senamhi prevé para el viernes 21 de agosto temperaturas máximas cercanas a los 24 °C en la selva centro y valores próximos a los 19 °C en la selva sur. Las regiones afectadas son Cusco, Madre de Dios, Puno y Ucayali.

En tanto, el sábado 22 de agosto se estiman temperaturas máximas cercanas a los 27 °C en la selva norte, alrededor de los 26 °C en la selva centro y valores próximos a los 24 °C en la selva sur, con afectación en Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.

Lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento

Durante estos días también se espera la presencia de lluvias, de ligera a moderada intensidad, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 y 50 kilómetros por hora.

Para el viernes 21 de agosto, se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 45 milímetros por día (mm/día) en la selva centro y valores alrededor de los 50 mm/día en la selva sur. La alerta comprende a Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Mientras que para el sábado 22, se anticipan acumulados de lluvia cercanos a los 43 mm/día en la selva norte y valores alrededor de los 40 mm/día en la selva centro y sur. Las regiones afectadas serían las mismas que el día anterior, con excepción de Puno.

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