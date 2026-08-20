Séptimo friaje del año se registrará este fin de semana, según Seanmhi | Foto: Andina / Difusión

Séptimo friaje del año se registrará este fin de semana, según Seanmhi | Foto: Andina / Difusión

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que la selva de nueve departamentos del país registrará descensos en su temperatura diurna el 21 y 22 de agosto debido al ingreso del séptimo friaje del año.

El evento estará acompañado de cobertura nubosa, lluvias de ligera a moderada intensidad y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, de acuerdo con el aviso n.° 330 del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

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Descenso de temperaturas por séptimo friaje

El pronóstico del Senamhi prevé para el viernes 21 de agosto temperaturas máximas cercanas a los 24 °C en la selva centro y valores próximos a los 19 °C en la selva sur. Las regiones afectadas son Cusco, Madre de Dios, Puno y Ucayali.

En tanto, el sábado 22 de agosto se estiman temperaturas máximas cercanas a los 27 °C en la selva norte, alrededor de los 26 °C en la selva centro y valores próximos a los 24 °C en la selva sur, con afectación en Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.

Lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento

Durante estos días también se espera la presencia de lluvias, de ligera a moderada intensidad, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 y 50 kilómetros por hora.

Para el viernes 21 de agosto, se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 45 milímetros por día (mm/día) en la selva centro y valores alrededor de los 50 mm/día en la selva sur. La alerta comprende a Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Mientras que para el sábado 22, se anticipan acumulados de lluvia cercanos a los 43 mm/día en la selva norte y valores alrededor de los 40 mm/día en la selva centro y sur. Las regiones afectadas serían las mismas que el día anterior, con excepción de Puno.