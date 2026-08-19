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¡Adiós lloviznas! Lima tendrá días de más calor y brillo solar desde este jueves, asegura Senamhi

Tras las precipitaciones registradas en los últimos días, la capital tendrá un incremento de la temperatura diurna hasta el sábado 22 de agosto. Senamhi también prevé mayor radiación UV y ráfagas de viento.

Lima experimentará un cambio progresivo en el clima, con la mejora de las condiciones meteorológicas a partir del jueves 20 de agosto, según el Senamhi.
Lima experimentará un cambio progresivo en el clima, con la mejora de las condiciones meteorológicas a partir del jueves 20 de agosto, según el Senamhi. | Difusión
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Lima dejará atrás progresivamente las condiciones nubladas y las lloviznas de los últimos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde este jueves 20 hasta el sábado 22 de agosto se registrará un incremento de la temperatura diurna en la costa central, incluida la capital.

De acuerdo con el pronóstico de la entidad, este jueves los valores de temperatura en la costa central oscilarán entre 24 °C y 30 °C. Para ese día se prevé un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en distintos sectores de la costa peruana.

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El viernes 21 de agosto, las temperaturas en la costa central estarán entre 24 °C y 28 °C, mientras que el sábado 22 fluctuarán entre 24 °C y 27 °C. Durante este periodo también continuará el incremento de las temperaturas diurnas en zonas de la costa y la sierra.

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Lima tendrá brillo solar desde el mediodía

El Senamhi explicó que, aunque durante las primeras horas de la mañana todavía podría presentarse nubosidad en Lima, esta disminuirá hacia el mediodía y dará paso al brillo solar.

Asimismo, se espera escasa nubosidad al mediodía, un aumento de la radiación ultravioleta (UV) y la presencia de ráfagas de viento.

Rosario Julca, responsable de la Subdirección de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, señaló que las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar desde este jueves tanto en la costa como en la zona andina.

"Desde el jueves 20 de agosto se tendrá predominancia de brillo solar, cielo despejado y buen tiempo en general", indicó.

La especialista recomendó adoptar medidas de protección frente a la exposición solar, principalmente entre las 10.00 a. m. y las 4.00 p. m., debido al incremento de la radiación UV.

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DANA Aníbal pierde intensidad

El cambio en las condiciones del tiempo se produce luego de la influencia de la DANA Aníbal, sistema que generó en los últimos días lloviznas, lluvias y otras precipitaciones en diferentes zonas del país.

Según Julca, la DANA continuará influyendo hasta el miércoles 19 de agosto, pero con una intensidad cada vez menor.

“Esperamos que hoy miércoles finalice la DANA Aníbal. Hasta el día de hoy aún vamos a tener presencia de nevada, granizo, lluvia o llovizna, pero más ligero”, explicó.

A partir del jueves, la influencia de este sistema disminuirá y las condiciones meteorológicas retornarán progresivamente a los valores previos a su ingreso.

En las zonas altoandinas se esperan cielos despejados y brillo solar, mientras que en la costa persistirá algo de nubosidad durante las primeras horas del día antes de la aparición del sol.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse atenta a sus pronósticos y seguir las indicaciones de las autoridades ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

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